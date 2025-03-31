«Соседов помешал Азизе»: Наташа Королёва высказалась о скандале на шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Ведущая музыкального проекта «Суперстар!» Наташа Королева заявила, что Сергей Соседов проявил чрезмерную предвзятость к конкурентам Азизы, что привело к конфликту среди остальных членов жюри.
Итоги шоу «Суперстар!» оказались неожиданными: финалистка программы получила всего 5 баллов от жюри и в итоге заняла третье место. Неудача Азизы, которая представила впечатляющий номер на хит «Занавес» Ирины Аллегровой, вызвала возмущение у многих зрителей. Соведущая Вадима Такменева прокомментировала скандал.
После финального выступления Азизы в эфире разгорелся скандал: Лера Кудрявцева обвинила 60-летнюю певицу в том, что она ночами беспокоила её звонками и сообщениями. Шура в этом конфликте встал на сторону телеведущей, утверждая, что именно Азиза, исполнительница хита «Твоя улыбка», начала эту историю. В результате три члена жюри, включая Стаса Пьеху, оценили выступление конкурсантки всего в 1 балл, тогда как Сергей Соседов дал ей 2 балла. В итоге неожиданную победу одержала Ксения Георгиади. Жена Сергея Глушко отметила, что музыкальный критик, который с первого выпуска шоу хвалил Азизу, вызывал недовольство у своих коллег.
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«Азиза — замечательная артистка! Это никто не может оспорить. Напоминаю, что 17 лет назад она уже выиграла в первом сезоне "Суперстара!". Поэтому никто не сомневался, что в этом году она также продемонстрирует яркие выступления. И действительно, каждое ее новое выступление ожидали с особым волнением», — признала Королёва.
После финального выступления Азизы в эфире разгорелся скандал: Лера Кудрявцева обвинила 60-летнюю певицу в том, что она ночами беспокоила её звонками и сообщениями. Шура в этом конфликте встал на сторону телеведущей, утверждая, что именно Азиза, исполнительница хита «Твоя улыбка», начала эту историю. В результате три члена жюри, включая Стаса Пьеху, оценили выступление конкурсантки всего в 1 балл, тогда как Сергей Соседов дал ей 2 балла. В итоге неожиданную победу одержала Ксения Георгиади. Жена Сергея Глушко отметила, что музыкальный критик, который с первого выпуска шоу хвалил Азизу, вызывал недовольство у своих коллег.
«Существует две причины, которые помешали Азизе выиграть в этом сезоне. Первая — это Сергей Соседов, который был её сторонником на шоу. Он проявил чрезмерную предвзятость к другим исполнителям, что негативно сказалось на Азизе и вызвало недовольство среди остальных членов жюри. Это было вполне справедливо! Вторая причина заключается в том, что за кулисами происходили не самые приятные вещи, которые также повлияли на оценки жюри», — подчеркнула Наташа.Читайте также:
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