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«Соседов помешал Азизе»: Наташа Королёва высказалась о скандале на шоу «Суперстар!»

Наташа Королёва: Азизе на шоу «Суперстар!» помешал победить Сергей Соседов
Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Ведущая музыкального проекта «Суперстар!» Наташа Королева заявила, что Сергей Соседов проявил чрезмерную предвзятость к конкурентам Азизы, что привело к конфликту среди остальных членов жюри.
Итоги шоу «Суперстар!» оказались неожиданными: финалистка программы получила всего 5 баллов от жюри и в итоге заняла третье место. Неудача Азизы, которая представила впечатляющий номер на хит «Занавес» Ирины Аллегровой, вызвала возмущение у многих зрителей. Соведущая Вадима Такменева прокомментировала скандал.
«Азиза — замечательная артистка! Это никто не может оспорить. Напоминаю, что 17 лет назад она уже выиграла в первом сезоне "Суперстара!". Поэтому никто не сомневался, что в этом году она также продемонстрирует яркие выступления. И действительно, каждое ее новое выступление ожидали с особым волнением», — признала Королёва.

После финального выступления Азизы в эфире разгорелся скандал: Лера Кудрявцева обвинила 60-летнюю певицу в том, что она ночами беспокоила её звонками и сообщениями. Шура в этом конфликте встал на сторону телеведущей, утверждая, что именно Азиза, исполнительница хита «Твоя улыбка», начала эту историю. В результате три члена жюри, включая Стаса Пьеху, оценили выступление конкурсантки всего в 1 балл, тогда как Сергей Соседов дал ей 2 балла. В итоге неожиданную победу одержала Ксения Георгиади. Жена Сергея Глушко отметила, что музыкальный критик, который с первого выпуска шоу хвалил Азизу, вызывал недовольство у своих коллег.
«Существует две причины, которые помешали Азизе выиграть в этом сезоне. Первая — это Сергей Соседов, который был её сторонником на шоу. Он проявил чрезмерную предвзятость к другим исполнителям, что негативно сказалось на Азизе и вызвало недовольство среди остальных членов жюри. Это было вполне справедливо! Вторая причина заключается в том, что за кулисами происходили не самые приятные вещи, которые также повлияли на оценки жюри», — подчеркнула Наташа.
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«Это все от бедности»: Стас Садальский похвастался антиквариатом и двухуровневой квартирой в центре Москвы
Садальский назвал себя зажиточным артистом и похвастался двухуровневой квартирой
31 марта 2025, 09:20

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Станислав Садальский оказался владельцем двухуровневой квартиры в центре Москвы, которая обставлена антикварными предметами интерьера. Актер в программе «Однажды» на НТВ объяснил роскошную обстановку бедностью в прошлом.
«Я когда учился, был бедным, мечтал, что, когда вырасту, буду себя хорошими вещами окружать», — пояснил Садальский.

Артист похвастался и старинной иконой, которую ему якобы подарили после того, как он однажды «по-пьянке» задержал преступника. По заверению Садальского, это одна из самых ценных для него вещей.

Актер также назвал себя зажиточным.

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Ида Галич рассказала о своих пристрастиях — не отказывает себе даже в беременность

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Ида Галич рассказала о своих пристрастиях — не отказывает себе даже в беременность
Ида Галич рассказала, что с началом беременности стала пить вино
31 марта 2025, 08:57

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

В начале года Ида Галич объявила о своей беременности. С тех пор ведущая с удовольствием делится подробностями своего состояния с поклонниками.
В своем Telegram-канале блогер написала, что из-за беременности она пока не может позволить себе многие любимые занятия. Галич упомянула любимую позу для сна и физические нагрузки.

Примечательно, что в еде звезда себя практически не ограничивает, и даже может выпить алкоголь.

«Вино я себе разрешаю. Бокал белого разбавляю водой и гуляй, Вася! В прошлом году я редко пила, думала, что вообще не захочу. А в Париже мне до трясучки захотелось улиток, которые я вообще не ела никогда, и бокал вина. Я в этом удовольствии себе не отказала», — рассказала ведущая.

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Стало известно, по какой причине Владимир Кузьмин не явился на похороны родного брата
Коллеги Владимира Кузьмина объяснили причину его отсутствия на похоронах брата
31 марта 2025, 05:59

Владимир Кузьмин (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)

Владимир Кузьмин не появился на похоронах своего брата Александра, и это вызвало волну сплетен в медиа и соцсетях. Легендарный музыкант пропустил прощание, оставив всех гадать о причинах. Однако коллеги Владимира Кузьмина объяснили настоящую причину его отсутствия.
Александр Кузьмин, брат звезды, ушёл из жизни в 63 года. Причинами смерти стали алкогольная кардиомиопатия, отек головного мозга, отек легкого и цирроз печени.

Прощание с ним прошло несколько дней назад в Москве. Владимир долгие годы поддерживал своего брата-композитора деньгами, однако несколько лет назад между ними вспыхнул конфликт. «Последней каплей» для Владимира стали ток-шоу, где Александр выдумывал истории о личной жизни брата ради заработка.

Александр Кузьмин (Фото: ВКонтакте @kuzminmusic)

«Начинают немного надоедать походы моего брата на телевидение за деньги, которые он получает за свое вранье. (...) Работал я регулярно, в то время как Саша 20 лет грелся на солнышке в Калифорнии и жил исключительно за счет других, в том числе и меня...», — возмущался звезда в соцсетях.
Но этой зимой братья успели помириться — Александр пришёл с женой Натальей на концерт брата в ДК МАИ. Получил от Владимира 100 тысяч рублей на лечение от алкоголизма, но потратил их на отдых в Сочи. Ничем хорошим это не закончилось.

Владимир Кузьмин (Фото: кадр видео Instagram* @v.kuzmin_official)

На похороны Владимир выделил средства через жену, но сам не приехал, так как гастролирует — выступления в Миассе и Челябинске было не отменить.

Коллеги Владимира Кузьмина рассказали «Комсомольской правде», что он тяжело переживает утрату брата. Он даже заплакал, когда стал делиться воспоминаниями о нем. А слухи о том, что артист запивает боль алкоголем — неправда. Он старается придерживаться здорового образа жизни, не желая «прикладываться» к бутылке.

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Алла Пугачёва записала две песни о войне
30 марта 2025, 22:39

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачёва выпустила две песни, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Пока композиции временно недоступны до официального релиза.
Соответствующий пост был опубликовал в фанатской группе «Алла Пугачёва. Видеоархив» во Вконтакте. К публикации были прикреплены две композиции – «Поцелуй войны» и «Мама».

Одна из песен посвящена событиям Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которая произошла летом 1944 года. Тогда бойцам советской армии удалось преодолеть оборону финнов. В своей песне Примадонна отмечает, что военные получают «поцелуи войны» от судьбы, которые проявляются «в виде стальной мины или шальной пули».

В настоящее время песни недоступны для прослушивания на музыкальных платформах. Однако выяснилось, что музыку к ним написал Андрей Мисин, а слова – Андрей Ордынец.

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Назван победитель шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Торнике Квитатиани победил в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
30 марта 2025, 22:21

Фото: кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Назван победитель шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», первый выпуск которого вышел два месяца назад.
В воскресенье вышел финальный выпуск шоу, в котором был озвучен победитель. Правда сначала участникам необходимо было пройти последние испытания. Суперфиналистами по его итогам стали Алексей Щербаков и Торнике Квитатиани, которые затем прошли ещё три игры. В результате, Торнике обошёл соперника и начал радоваться от предвкушения победы. Именно он и был назван победителем шоу.
Торнике Квитатиани (фото: Telegram @tokorocko)

«Не верю, почему-то на каждом этапе думал, что вылечу. А тут я победитель „Игры сезонов“. Я давно мечтал о выигрыше в этом шоу, давно. Мне казалось, что это недосягаемое что-то. Я посвящаю эту победу маме и своей семье», – отметил спортсмен.
Квитатиани получил 10 миллионов рублей, которые он сможет потратить на своих близких или же поделиться выигрышем с участниками народной команды. Победитель уже сообщил, что поделит выигрыш с Любой Олениной и Сашей Арзановым.

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