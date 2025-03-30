«Кудрявцева унизила и слила Азизу!»: Зрители шоу «Суперстар!» требуют пересмотреть итоги финала

Азиза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Сенсационное поражение лидера проекта «Суперстар!» Азизы после скандала с Лерой Кудрявцевой возмутило многих телезрителей. Они требуют от ведущего шоу Вадима Такменёва аннулировать оценки жюри и назначить народное голосование.
Перед последним выпуском программы Азиза лидировала, опережая перед финалом на один балл Сергея Челобанова и Ксению Георгиади. Её заключительный номер на песню Ирины Аллегровой «Занавес» также произвёл яркое впечатление. Однако после этого разразился настоящий скандал. Одна из членов жюри Лера Кудрявцева вдруг заявила, что Азиза буквально замучила её звонками и сообщениями, причём даже по ночам, оказывая на неё давление из-за оценок.
В итоге Азиза получила за вполне себе достойный номер только пять баллов, а победила, причём довольно неожиданно, Ксения Георгиади. После этого многие зрители, блогеры и пользователи Сети начали очень эмоционально высказываться, считая итоги финала несправедливыми. Они хвалили Наташу Королёву, которая заменила Лолиту в качестве ведущей, и обрушились с критикой на Леру Кудрявцеву.
Они также высказали претензии и Вадиму Такменёву, который просто молча смотрел на всё происходящее. Болельщики Азизы предположили, исходя из его поведения, что он знал обо всём заранее. Досталось также и другим членам жюри Стасу Пьехе и Шуре, которые, вслед за Кудрявцевой, поставили Азизе один балл в финале. В заключение недовольные зрители потребовали у Такменёва аннулировать результаты финала и провести народное голосование.
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В итоге Азиза получила за вполне себе достойный номер только пять баллов, а победила, причём довольно неожиданно, Ксения Георгиади. После этого многие зрители, блогеры и пользователи Сети начали очень эмоционально высказываться, считая итоги финала несправедливыми. Они хвалили Наташу Королёву, которая заменила Лолиту в качестве ведущей, и обрушились с критикой на Леру Кудрявцеву.
«"Наташа, вы справились на все 100, а Лера бестактная женщина, так опозорить Азизу. Если что-то не нравится, скажи один на один. Я с таким удовольствием смотрела эту передачу, но в конце Лера всё испортила...", "Лера стала позором финала. У Азизы украли победу...", "Так нельзя унижать талантливого артиста, кумира миллионов, просто человека. Кудрявцева сама провоцировала Азизу", "Финал мощный! Но от концовки стало стыдно. Лера перепутала передачи. Мы смотрели на талантливых исполнителей, а не на выяснение отношений"», — вот лишь немногие из комментариев возмущённых зрителей.
Они также высказали претензии и Вадиму Такменёву, который просто молча смотрел на всё происходящее. Болельщики Азизы предположили, исходя из его поведения, что он знал обо всём заранее. Досталось также и другим членам жюри Стасу Пьехе и Шуре, которые, вслед за Кудрявцевой, поставили Азизе один балл в финале. В заключение недовольные зрители потребовали у Такменёва аннулировать результаты финала и провести народное голосование.
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Александр Бойцов