«Свадьбофоб и расчётливый романтик»: Стас Пьеха шокировал заявлением о подарках
Стас Пьеха признался, почему не дарит женщинам дорогие подарки сразу
Певец Стас Пьеха заявил в шоу «Счёт, пожалуйста» о своём подходе к дорогим подаркам в отношениях.
Артист пояснил, что может преподнести избраннице украшение Cartier не раньше, чем через год серьёзных отношений.
«Для трёхкомнатной квартиры в центре Москвы — три года», — добавил исполнитель хита «Она не твоя».Пьеха уточнил, что всё зависит от уровня близости с партнёршей. Он отметил, что у женщин, с которыми он встречался всего несколько раз за год, нет шансов получить от него ценные подарки.
Ведущие шоу в шутку назвали певца «свадьбофобом», и он согласился с этим определением. Артист объяснил, что не спешит вступать в брак, поскольку у него есть вопросы к самой системе бракосочетания.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.