«Свадьбофоб и расчётливый романтик»: Стас Пьеха шокировал заявлением о подарках

15 сентября 2025, 20:42

Стас Пьеха признался, почему не дарит женщинам дорогие подарки сразу

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Певец Стас Пьеха заявил в шоу «Счёт, пожалуйста» о своём подходе к дорогим подаркам в отношениях.





Артист пояснил, что может преподнести избраннице украшение Cartier не раньше, чем через год серьёзных отношений.

«Для трёхкомнатной квартиры в центре Москвы — три года», — добавил исполнитель хита «Она не твоя».

