«Бабке осталось молиться»: чем болен внук Пугачевой и почему он решил продать дом примадонны в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Еще весной старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выражал недовольство из-за высоких цен в ресторанах и кафе США. Он рассказывал, что средств на роскошную жизнь за границей у него практически не осталось. С тех пор семейство Пресняковых настигла новая беда: журналисты выяснили, что бизнес внука примадонны по производству спортивного инвентаря на грани банкротства из-за больших долгов. Кроме того, Преснякову поставили серьезный диагноз. Чем болен знаменитый наследник и за чей счет он живет в США расскажет «Радио 1».
Финансовые проблемы Преснякова
В России у Преснякова остались неоплаченные обязательства: 80 тысяч рублей перед налоговыми органами и еще 60 тысяч перед судебными приставами. Однако семья Преснякова позаботилась о том, чтобы у наследника было жилье в США. По информации СМИ, Никита и его супруга Алена зарегистрированы в Нью-Йорке и проживают в роскошном апартаменте элитного небоскреба на Манхэттене. Их квартира площадью 170 квадратных метров оценивается в 225 миллионов рублей.
По слухам, внуку с покупкой помогла Алла Пугачева. Тем не менее, оплата за коммунальные услуги, которые в США довольно высоки, легла на плечи самого Никиты. Чтобы заработать на жизнь, внук Пугачевой несколько месяцев назад выставил на продажу дачу бабушки в подмосковной деревне Бережки.
«Бабушке остается лишь посочувствовать», «От него не было особых ожиданий. Хотя он родился в Лондоне и получил образование. Сравнивает свои ощущения с дном», «Бабку жаль. Ей осталось молиться, чтобы он встал на ноги, пока она жива», — пишут пользователи Сети.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Болезнь Никиты Преснякова
Несколько лет назад врачи поставили Никите Преснякову серьезный диагноз – полипы в желчном пузыре. Причиной их образования стало неправильное питание: парень уже долгое время пытается вернуться к нормальному образу жизни, но полностью избавиться от болезненных ощущений ему так и не удалось. Каждый месяц ему приходится навещать врача.
«Холестериновые полипы в желчном пузыре. Многие сталкиваются с этой проблемой из-за ненормированного питания. Я мог плотно позавтракать, потом ничего не есть весь день, а вечером опять обедать на десерт. Все это отрицательно сказывается. Полностью вылечить это невозможно, но можно остановить заболевание. Иначе придется удалить желчный пузырь, и жить без него», — делился он два года назад.
По слухам, проблемы со здоровьем стали причиной его визита в Россию чуть больше месяца назад. Однако, либо он не успел уладить дела, либо были другие обстоятельства, но из Москвы он вернулся в Штаты гораздо раньше, чем планировал.
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