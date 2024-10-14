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«Что это за баба»: Григорий Лепс впервые рассказал про связь с 18-летней Авророй Кибой, измены и развод

14 октября 2024, 13:48
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь Григория Лепса вновь стала предметом активного обсуждения после его публичного появления с новой возлюбленной 18-летней Авророй Кибой. Поклонники артиста уверены, что девушка не питает искренних чувств к своему избраннику и преследует корыстные цели. Впервые о разводе с женой и связи с юной студенткой Григорий Лепс рассказал в эфире федерального ТВ. Подробности – в материале «Радио 1».

Развод Лепса из-за измен


62-летний Григорий Лепс в декабре 2021 года расстался со своей супругой, танцовщицей Анной Шаплыковой, после почти двух десятилетий совместной жизни. Известно, что инициатором развода стала именно она. Недавно Григорий снова коснулся темы своего развода в разговоре с Борисом Корчевниковым на федеральном канале, отметив, что не снимает с себя ответственности за свои поступки.



«Каждый из нас может ошибаться. Я допустил много ошибок за всю свою жизнь, и мне за них стыдно», — признался артист.

Ранее Григорий Лепс делился, что причиной его разрыва с супругой стали его собственные измены. По его признанию, это стало настоящей личной трагедией, и теперь он сожалеет о своих поступках. Тем не менее, Лепс старается поддерживать теплые отношения с бывшей женой. Он с благодарностью вспоминает все годы, когда они были вместе.


Отношения Лепса и 18-летней Авроры

Фото: соцсети А. Кибы

В настоящее время Лепс встречается с 18-летней Авророй Киба, представительницей богатой семьи, обучавшейся в элитной школе. Девушка часто путешествует и живет на широкую ногу. У поклонников возникает вопрос: это настоящая любовь или финансовая выгода? Аврора уверяет, что материальные аспекты её не интересуют, так как она уже обеспечена родителями.

В эфире программы Борис Корчевников задал Лепсу вопрос: «Аврора — это любовь?». Артист ответил шуткой о том, что сам предсказал свое будущее, имея в виду свою песню, выпущенную еще до знакомства с девушкой.

«Я поднимаю руки — хочу тебе сдаться, ведь ты так красива в свои восемнадцать», — произнес он строчки из своей композиции.

Ведущий также поинтересовался, можно ли назвать девушку «невестой».

«Она еще не решила, но, вероятно, да», — ответил артист.

Аврора позже показала в блоге дорогое кольцо, написав, что «свобода — это позволить другим думать о тебе плохо».

Вскоре выяснилось, что девушке только в 2024 году исполнилось 18, она завершила обучение в школе. В настоящее время Киба учится на дизайнера в Лондоне и продолжает делиться моментами из своей жизни в соцсетях.

«Мне понравился парень, но он старше меня на пять лет. Что думаешь? Это норм вообще?» — спрашивала подруга у Авроры в видео.

Многие подписчики не оценили такой юмор и подумали, что Аврора таким образом высмеяла свои отношении с Лепсом.


Лепс об отношениях с молодой невестой


Лепса и его новую избранницу ранее замечали на различных светских мероприятиях, однако они предпочитали держаться на расстоянии друг от друга. Тем не менее, артист сам намекал на серьёзность своих планах и желании завести еще одного ребенка.

«У меня сейчас четверо детей. Но я собираюсь еще. Это точно. Это будет обязательно», — отметил 62-летний певец.

Более того, во время одного из своих выступлений в Екатеринбурге он уже называет Кибу своей женой. Это видео было выложено девушкой в её личном блоге. Во время концерта один из поклонников пытался подарить Лепсу портрет с незнакомой женщиной, на что он ответил, что у него дома ждет супруга.
«Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — эмоционально отреагировал артист.

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«Не испытываю оргазмы»: откровения Анфисы Чеховой после йоги и за что ей пришлось извиняться перед бурятами
14 октября 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

46-летняя телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ей не удается достичь мастерства по достижению пика удовольствия. Однако речь идет не об интимной близости, а о кундалини-йоге, которой всерьез увлеклась знаменитость. Подробнее об увлечении Чеховой и причинах ее редкого появления на ТВ расскажет «Радио 1».

Оргазм на йоге


Анфиса Чехова призналась, что начала заниматься кундалини-йогой, потому что она улучшает пищеварительную систему, повышает внимательность и пробуждает в организме уникальную энергию. Телеведущая рассказала, что лично видела, как можно получить оргазм во время тренировки.

«Некоторые испытывают оргазм, но в моей практике такого еще не было. Я не достигла такого мастерства», – рассказала телеведущая.

По словам Чеховой, некоторые практикующие достигают пика прямо во время занятий.

«Однажды я видела девушку, которая задыхалась, кашляла. Если бы я была на ее месте, меня бы охватил страх», — рассказала Чехова.

В настоящее время телеведущая сама преподает занятия по кундалини-йоге, однако пока только среди близких и знакомых.


Скандал с бурятами


Анфиса Чехова стала реже появляться на телевидении. Прежде ходили слухи о том, что ведущая сама отказывается от предложений, потому что не видит перспектив, но позже выяснилось, что Чехову уволили с популярного канала из-за резкого высказывания.

«Врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки, и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Я была как алкоголичка, избитая своим сожителем. Ненавидела свое отражение», – не подумав, заявила Анфиса Чехова в эфире передачи «Скажи, подруга» на канале «Домашний».

Это высказывание вызвало шквал негодования. Телеведущую обвинили в расизме и оскорблении целой нации. Затем последовало громкое увольнение. Через некоторое время Чехова принесла публичные извинения и заверила, что никого не хотела обидеть.

«Я считаю женщин любой нации, возраста, веса, вероисповедания красивыми! Простите, что ляпнула глупость, не подумав, позволила дурацкой и оскорбительной фразе, которую я произнесла бессознательно, причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации с глубокой историей и с лицами, отличными от европейских, но от этого не менее прекрасными», – заявила телеведущая.
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«Старый брюзга»: как жена-израильтянка содержит Андрея Макаревича* и за что он назвал россиян «дебилами»
14 октября 2024, 11:32

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В соцсетях появилась информация о стоимости выступлений рок-группы «Машина времени». Оказалось, что артисты требуют за своей концерт не менее €100 тыс. Однако из-за того, что желающих отдать такую солидную сумму становится все меньше, солист коллектива Андрей Макаревич* решил возложить обязанность по заработку на свою супругу-израильтянку. О том, как живет покинувший Россию артист расскажет «Радио 1».

Финансовые проблемы Макаревича


Андрей Макаревич* уже на протяжении полугода проживает в Израиле. ИП артиста было закрыто еще в прошлом году, а продюсерская компания «Самый смак», которую он основал, приносит лишь небольшие доходы.

С концертами у Макаревича* тоже не все гладко. Он планировал гастроли по немецким домам культуры в ноябре, но не смог продать даже половину билетов. Ситуация с юбилейным туром группы «Машина времени» в Израиле также оставляет желать лучшего. В декабре музыканты планируют посетить три города, однако местные жители не проявляют особого интереса. Недавняя утечка райдера группы показала, что за частное выступление артисты запрашивают €100 тыс., а также значительное количество алкогольных напитков и еды. Журналисты выяснили, что в этом году не нашлось желающих пригласить артистов на свадьбы или корпоративные мероприятия.

По словам музыкального обозревателя Владимира Полупанова, финансовые трудности коллектива связаны с утратой популярности. Он подчеркнул, что в настоящее время зарубежные зрители предпочитают более энергичные коллективы.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Состоятельная супруга Макаревича*


В 2019 году Макаревич* обеспечил себе финансовую стабильность, женившись в четвёртый раз. Его новая избранница израильтянка Эйнат Кляйн младше его на 31 год – она зарабатывает на поездках в экзотические страны и книгах о своих путешествиях. Жена музыканта также производит израильские вина под собственным брендом и организует тематические вечера в Израиле и США для продвижения своего продукта.

Тем не менее, пока что спрос на продукцию невелик. При этом, как отмечают знакомые семейства, артиста такое положение дел устраивает. Макаревич* не намерен снижать стоимость выступлений группы, поэтому вовсе предпочитает оставаться без работы.

«Сидит на шее у жены, старый брюзга», «Кому он нужен там с песнями, рассчитанными на русского слушателя, еще и за такие деньги», — возмущаются пользователи Сети.


Высказывания Макаревича о России*


Во время своей поездки в США Макаревич* решил сравнить россиян и американцев.

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило, насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное, — заявил музыкант в своих социальных сетях.
Кроме того, в комментариях к своей записи артист отметил, будто в России есть некий «25-й кадр», который якобы «превращает людей в злобных дебилов», а после порекомендовал «спилить Останкинскую башню».

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Стала известна дата рассмотрения иска Кати Лель к Кушанашвили о защите чести
Иск Кати Лель к Кушанашвили о защите чести суд рассмотрит 14 октября
13 октября 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Zolnierek

Иск певицы Кати Лель к телеведущему Отару Кушанашвили о защите чести, достоинства и деловой репутации Тушинский районный суд города Москвы будет рассматривать 14 октября. Заседание назначено на 12:00.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в суде. До этого Кушанашвили в видео, размещённом на его личном YouTube-канале, высмеял певицу за её слова о популярном треке «Мой мармеладный», который стал настоящим трендом у иностранцев и набрал бешеную популярность в TikTok. Катя Лель объяснила такой успех «замыслом высших цивилизаций», за что и подверглась насмешкам со стороны телеведущего.

В своём иске певица указывает, что слова Кушанашвили создают её негативный образ как публичного лица. Она просит принудить его удалить ролик на YouTube-канале, опровергнуть свои слова, а также настаивает на выплате денежной суммы в качестве компенсации морального вреда.

В СМИ появлялась информация, что в конце сентября Кушанашвили записал новое видео, на этот раз с извинениями. Ожидается, что 14 октября в суде Катя Лель откажется от иска.

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У Актёра Василия Ливанова после операции началось нагноение в ране
13 октября 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову провели операцию по удалению тромба. Затем у актёра начались послеоперационные осложнения: рана воспалилась и загноилась.
Это может быть опасным ввиду общего неважного состояния Ливанова, на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями, передаёт телеграм-канал SHOT. Врачи делают всё необходимое для того, чтобы исключить любую угрозу жизни артиста, который во время самой операции уже перенёс остановку сердца.

В настоящее время 89-летний советский и российский актёр, лучший исполнитель роли Шерлока Холмса, кавалер ордена Британской империи Василий Ливанов продолжает оставаться в реанимации. Его состояние оценивается медиками как тяжёлое, но сохраняетмя надежда на восстановление.

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«Свяжу и займусь с тобой необычным сексом»: Бузова, Водонаева и другие звезды рассказали о самых нелепых свиданиях
13 октября 2024, 02:00

Фото: istockphoto / LightFieldStudios

В мире шоу-бизнеса знаменитости всегда находятся под пристальным вниманием публики, и их личная жизнь часто становится предметом обсуждения. «Радио 1» расскажет о нескольких примерах неудачных свиданий российских знаменитостей.

Ольга Бузова

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о неприятной ситуации, с которой столкнулась на свидании со знаменитым спортсменом.

«Однажды позвал на свидание один знаменитый спортсмен. Назначил встречу в ресторане. Приехала, а он первым делом попросил селфи. На вопрос, зачем, ответил: мама попросила. Не поверила, что он может встречаться с Ольгой Бузовой. Было грустно и обидно. Подумала: "Ну, всякое бывает". А через десять минут к нам за столик подсел его друг, которого кавалер позвал для поддержки. Тут все стало понятно... Нам не по пути. Попрощалась, позвонила подруге, и мы поехали в кино, ведь вечер был уже свободен», — рассказала Бузова.

Фото: РИА Новости / Анатолий Медведь

Любовь Тихомирова

Несмотря на развод с мужем, звезда не испытывает недостатка во внимании со стороны противоположного пола, но пока не стремится к новым романтическим отношениям.

«Нелепых попыток знакомства было достаточно. Помню, как один чудик стукнул мой автомобиль, чтобы я вышла во двор и поговорила с ним. Следующая же наша встреча состоялась уже в ГАИ. Конечно, я на него сильно ругалась, лишнего времени ходить по инспекциям у меня не было. Но, представляете, этот экстремал заплатил штраф, да еще и сам все починил. Кстати, наше "общение" продолжается до сих пор — периодически звонит, приглашает на кофе, чай и так далее. Настойчивый мужчина оказался!», — поделилась Тихомирова.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алёна Водонаева

Алёна Водонаева считает, что успешный и уверенный в себе мужчина должен быть ответственным, интеллектуально развитым, внимательным и обладать чувством юмора. Однако не только такие попадались на пути у знаменитости.

«Парень пригласил в ресторан на первое свидание. Принесли еду. И вдруг он резко встал и сделал сальто назад посреди заведения в центре Москвы. После же спокойно сел на место и резюмировал: "Видишь, как я могу! И, кстати, не только это. Если будешь со мной, покажу много интересного в постели. Свяжу и займусь с тобой необычным сексом". Второй встречи у нас не было, как вы понимаете», — вспомнила Алёна.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Регина Тодоренко

Телеведущая рассказала про случай, произошедший с ней во время её учёбы в университете. Тогда она участвовала в гастролях вместе с женской группой и столкнулась с неприятным и грустным опытом на свидании.

«Он приготовил для меня целый квест по лесу: везде были разложены карточки-сердечки с загадками, находя которые я должна была дойти до финиша, где ждал красиво накрытый стол на краю обрыва, откуда открывался потрясающий вид. Но именно в этот день после концерта мне стало очень плохо, и меня забрала скорая. Он об этом ничего не знал, ведь не имел даже номера моего телефона. Конечно, на следующий день он узнал, что со мной случилось, но сказал, что больше никогда подобных сюрпризов мне не сделает. Вот такое неудачное свидание у меня было, когда вместо романтики и шикарного стола с шампанским в лесу, я отправилась в больницу», — написала в социальных сетях Тодоренко.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ани Лорак

Певица столкнулась с настойчивым и навязчивым поклонником, который преследовал её на протяжении нескольких лет. Фанат подкарауливал артистку после концертов и даже пытался разузнать её номер телефона через знакомых.

«Короче, мечтал познакомиться. Такое навязчивое внимание испугало женщину. Теперь фото ухажера находится у охраны певицы, чтобы парня не пропускали на ее выступления или к дому. Несколько раз он прилетал на гастроли в регионы, покупал билеты в первый ряд, дарил огромные букеты роз, но, если она не говорила ему хотя бы пару слов, выходил из себя, пытался залезть на сцену. В общем, секьюрити просто выводили его из зала — мало ли что, еще кинется на артистку!», — рассказали в окружении певицы.

Фото: РИА Новости / Мурад Оруджев

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«Придумывают схемы»: Анна Калашникова раскрыла, как в разводе Андреевой и Бондарчука замешана его бывшая жена
Калашникова раскрыла, как в разводе Андреевой и Бондарчука замешана его экс-жена
12 октября 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Слухи о разводе Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой ходят уже не первый месяц. И они активно подогреваются каждый раз, когда режиссёр и актриса появляются на публике в одиночестве, так ещё и без обручальных колец.
Актриса, телеведущая и певица Анна Калашникова раскрыла новые подробности об отношениях Бондарчука и Андреевой в беседе с «Радио 1».

«Общие знакомые мне рассказали, что Паулина и Фёдор расстались ещё весной. Сейчас Фёдор живет в Москве, Паулина с их сыном – в Питере. Думаю, не случайно Светлана Бондарчук подавала недавно в суд на Фёдора. Таким образом она пыталась помочь бывшему мужу спасти имущество от дальнейшего раздела. Света – единственный преданный Фёдору человек. И так было всегда. Да, они разошлись, так бывает, но разошлись друзьями. Светлана своим иском как бы переводила большую часть активов на себя, чтобы Паулине досталось как можно меньше от этого солидного куша. Ведь только имущество Бондарчука оценивается в более чем в миллиард рублей. Конечно, такие деньги никто не хочет терять, вот и крутятся, придумывают схемы», – поделилась Калашникова.
Фото: личный архив А. Калашниковой

В последнее время Бондарчук начал всё чаще появляться на публике в одиночестве. Говорят, что Андреева просто не любит светскую жизнь и сторонится крупных мероприятий. Однако это лишь домыслы, развеивать которые, к слову, актриса не спешит. От этого и расходятся многочисленные слухи.

По одной из версий, конфликт между супругами мог произойти на почве творческих разногласий. Сейчас Паулина пробует себя в качестве сценариста и, возможно, некоторые профессиональные моменты послужили поводом для конфликта.

Напомним, что Бондарчук и Андреева поженились в 2019 году. Паулина младше супруга на 21 год, что вызвало немалый ажиотаж в обществе. В браке родился сын Иван, которому сейчас три года.

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Дочь Любови Успенской обратилась к поклонникам после возвращения из Израиля
12 октября 2024, 15:42

Фото: istockphoto/PongsakornJun

Дочь любови Успенской Татьяна, которую некоторое время назад считали пропавшей, впервые после возвращения из Израиля вышла на связь с поклонниками. О том, что она вернулась в Россию, ранее сообщил помощник её знаменитой матери.
Видеообращение Татьяны к неравнодушным зрителям опубликовал телеграм-канал «ВПШ». Певица сообщила, что ещё на днях были некоторые трудности с общением, так как кто-то взломал её аккаунт в социальной сети. Но сейчас уже всё в порядке, уточнила она.

Татьяна также рассказала, что у неё всё в порядке, она находится дома, репетирует и готовится к концерту и новой встрече со зрителями, которые её ценят и любят. Она, впрочем, отвечает им взаимностью, сказала певица, в заключение послав фанатам воздушный поцелуй.






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Актёр и режиссёр Василий Ливанов выведен из состояния медикаментозной комы
12 октября 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Известный советский и российский актёр, режиссёр и сценарист Василий Ливанов выведен из состояния медикаментозной комы. Его состояние в настоящий момент врачи оценивают как средней тяжести.
Он по-прежнему подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передаёт телеграм-канал Mash. Медики начали давать артисту сильнодействующий антибиотик, так как его организм сильно ослаблен и существует реальная угроза заражения внутрибольничной инфекцией.

У народного артиста РСФСР спутанное сознание. Врачи полагают, что его мозг мог получить повреждения в результате нарушения кровоснабжения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах. Возможно, речь идёт о серьёзной стадии дисциркуляторной энцефалопатии.

В искусственную кому Ливанов был введён 10 октября. Специалисты надеялись, что это поможет восстановиться телу актёра и даст возможность обойтись без отёка мозга. В нейро-реанимацию лучший исполнитель роли Шерлока Холмса всех времён поступил 29 сентября с подозрением на инсульт и жалобами на слабость, нарушение речи, одышку и периодические боли.

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«Она не стриптизерша»: кем оказалась невестка Наташи Королевой и Тарзана, почему ее родители не приехали на свадьбу
12 октября 2024, 13:40

Фото: социальные сети Анны Валынкиной

Этим летом единственный сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко женился. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, а его избранницей стала 23-летняя стриптизёрша Мелисса Волынкина, родителей которой не было на свадьбе. Фанаты долгое время пытались понять причины, из-за которых близкие родственники невесты отсутствовали на празднике. «Радио 1» расскажет, почему родители девушки пропустили столь значимое мероприятие.

Свадьба Архипа Глушко

21 августа состоялось долгожданное бракосочетание сына Наташи Королёвой и Сергея Глушко, Архипа, и его избранницы Анны Валынкиной, ранее известной как стриптизёрша Мелисса. Молодые люди в отношениях уже четыре года.

Певица, автор хита «Жёлтые тюльпаны», изначально выражала своё недовольство выбором Архипа, но смягчилась, когда Анна решила оставить карьеру в стриптизе и начала обучаться на визажиста.

Архип и Анна официально оформили свои отношения во Дворце бракосочетаний на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в тот же день Королёва и Глушко отпраздновали опаловую свадьбу — 21 год назад они зарегистрировали свой брак в этом же ЗАГСе.

Свадьба была пышной, однако родители Анны не присутствовали на ней. Более того, сама Анна никогда не показывала их публике и отказывалась обсуждать свою семью.

Фото: социальные сети Анны Валынкиной

Родители невестки Наташи Королёвой

Сегодня родители невестки Наташи Королёвой впервые вышли на телевидение. Они проживают в небольшом городке Мыски в Кемеровской области.

Кроме того, они высказали своё мнение о семье Наташи Королёвой и молодом зяте.

«Архип — это у неё первая такая серьёзная любовь. До этого у неё были парни, увлечения. Но ничего серьёзного такого у нее никогда ни с кем не было. На свадьбу мы не поехали, потому что я был на вахте, работаю. А моя жена с трудом переносит переезды. Она практически не ездит никуда, далеко», — пояснил Алексей Валынкин в программе «Прямой эфир» канала «Россия-1».
Елена Валынкина также одобрила выбор дочери, считая Архипа хорошим человеком. Однако женщина сообщила, что Наташа Королёва и её муж до сих пор не встретились с ними.

«Куда мне со своим здоровьем на свадьбу? Ни транспорта, ничего нет. Архип с дочерью приезжали к нам. Наташа Королёва с Тарзаном не приезжали. С ними по телефону контактируем», — отметила Валынкина.
Гости программы были удивлены, что звёзды не помогли семье своей невестки приехать на свадьбу.

Валынкины также не отправились на Мальдивы вместе с молодоженами, в отличие от Королёвой и Тарзана. Все взаимодействие между новоиспечёнными родственниками сводится лишь к телефонным звонкам.

«С Наташей Королёвой лично я не знаком. Мы общались чисто по телефону. Поздравляли друг друга с днем рождения, с Новым годом. Каждый день не звоним друг другу, только по праздникам. В гости она не предлагала приехать. Я думаю, мы еще встретимся в тихом семейном кругу без камер», — рассказал Валынкин.

Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

Мнение Алексея Валынкина про работу дочки

Отец Мелиссы с любовью говорит о дочери. Он также поделился своим отношением к её профессии.

Девушка признаётся, что раньше работала в стриптиз-клубе в Москве, но оставила эту работу после встречи с сыном известных родителей.

«Анюта у меня первая любимая дочь. Любила животных, помогала ухаживать. Она умеет и стирать и приготовить. Занималась картингом, получала первые места, на коньках катается, ходила на танцы. Она сказала, что танцует на пилоне, и это не стриптиз. Если на то пошло, то стриптизерами можно назвать гимнасток, они же тоже танцуют. Для пилона надо иметь хорошую физическую подготовку. Она не показывала стриптиз. Она не стриптизерша, а танцовщица», — поделился своим мнением мужчина.
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