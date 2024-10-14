«Что это за баба»: Григорий Лепс впервые рассказал про связь с 18-летней Авророй Кибой, измены и развод

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Личная жизнь Григория Лепса вновь стала предметом активного обсуждения после его публичного появления с новой возлюбленной 18-летней Авророй Кибой. Поклонники артиста уверены, что девушка не питает искренних чувств к своему избраннику и преследует корыстные цели. Впервые о разводе с женой и связи с юной студенткой Григорий Лепс рассказал в эфире федерального ТВ. Подробности – в материале «Радио 1».
Развод Лепса из-за измен
62-летний Григорий Лепс в декабре 2021 года расстался со своей супругой, танцовщицей Анной Шаплыковой, после почти двух десятилетий совместной жизни. Известно, что инициатором развода стала именно она. Недавно Григорий снова коснулся темы своего развода в разговоре с Борисом Корчевниковым на федеральном канале, отметив, что не снимает с себя ответственности за свои поступки.
«Каждый из нас может ошибаться. Я допустил много ошибок за всю свою жизнь, и мне за них стыдно», — признался артист.
Ранее Григорий Лепс делился, что причиной его разрыва с супругой стали его собственные измены. По его признанию, это стало настоящей личной трагедией, и теперь он сожалеет о своих поступках. Тем не менее, Лепс старается поддерживать теплые отношения с бывшей женой. Он с благодарностью вспоминает все годы, когда они были вместе.
Отношения Лепса и 18-летней Авроры
Фото: соцсети А. Кибы
В настоящее время Лепс встречается с 18-летней Авророй Киба, представительницей богатой семьи, обучавшейся в элитной школе. Девушка часто путешествует и живет на широкую ногу. У поклонников возникает вопрос: это настоящая любовь или финансовая выгода? Аврора уверяет, что материальные аспекты её не интересуют, так как она уже обеспечена родителями.
В эфире программы Борис Корчевников задал Лепсу вопрос: «Аврора — это любовь?». Артист ответил шуткой о том, что сам предсказал свое будущее, имея в виду свою песню, выпущенную еще до знакомства с девушкой.
«Я поднимаю руки — хочу тебе сдаться, ведь ты так красива в свои восемнадцать», — произнес он строчки из своей композиции.
Ведущий также поинтересовался, можно ли назвать девушку «невестой».
«Она еще не решила, но, вероятно, да», — ответил артист.
Аврора позже показала в блоге дорогое кольцо, написав, что «свобода — это позволить другим думать о тебе плохо».
Вскоре выяснилось, что девушке только в 2024 году исполнилось 18, она завершила обучение в школе. В настоящее время Киба учится на дизайнера в Лондоне и продолжает делиться моментами из своей жизни в соцсетях.
«Мне понравился парень, но он старше меня на пять лет. Что думаешь? Это норм вообще?» — спрашивала подруга у Авроры в видео.
Многие подписчики не оценили такой юмор и подумали, что Аврора таким образом высмеяла свои отношении с Лепсом.
Лепс об отношениях с молодой невестой
Лепса и его новую избранницу ранее замечали на различных светских мероприятиях, однако они предпочитали держаться на расстоянии друг от друга. Тем не менее, артист сам намекал на серьёзность своих планах и желании завести еще одного ребенка.
«У меня сейчас четверо детей. Но я собираюсь еще. Это точно. Это будет обязательно», — отметил 62-летний певец.
Более того, во время одного из своих выступлений в Екатеринбурге он уже называет Кибу своей женой. Это видео было выложено девушкой в её личном блоге. Во время концерта один из поклонников пытался подарить Лепсу портрет с незнакомой женщиной, на что он ответил, что у него дома ждет супруга.
«Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — эмоционально отреагировал артист.
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