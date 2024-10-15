«Дешевая эскортница»: чем зарабатывает Светлана Лобода и почему она была замечена в «сутенерской шубе»

Певица Светлана Лобода продолжает привлекать к себе внимание публики. На этот раз артистка почти полностью обнажилась во время съемок клипа на новую композицию «Любовь до конца света». Ее грудь была украшена миниатюрным лифчиком, который едва скрывал её достоинства. На ногах были лишь прозрачные колготки. В качестве завершающего акцента Светлана надела огромную розовую шубу. Откровенный внешний вид певицы спровоцировал волну критики. О том, что припомнили ей поклонники и почему Лобода вынуждена раздеваться на камеру расскажет «Радио 1».