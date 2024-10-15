«Дешевая эскортница»: чем зарабатывает Светлана Лобода и почему она была замечена в «сутенерской шубе»

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
Певица Светлана Лобода продолжает привлекать к себе внимание публики. На этот раз артистка почти полностью обнажилась во время съемок клипа на новую композицию «Любовь до конца света». Ее грудь была украшена миниатюрным лифчиком, который едва скрывал её достоинства. На ногах были лишь прозрачные колготки. В качестве завершающего акцента Светлана надела огромную розовую шубу. Откровенный внешний вид певицы спровоцировал волну критики. О том, что припомнили ей поклонники и почему Лобода вынуждена раздеваться на камеру расскажет «Радио 1».
Откровенный наряд Лободы раскритиковали в Сети
41-летняя артистка опубликовала в социальных сетях несколько кадров из клипа на свою новую песню.
«А вот и сюрприз. Вы же не думали, что я оставлю вас без трека осени в этом году?» – подписала ролик Лобода.
В комментариях пользователи тут же принялись критиковать певицу за ее откровенный наряд.
«Сюрприз! Почти стриптиз», «Пошло выглядит. Как дешевая экскортница», «Лифчик задом наперед, что ли?», «Когда тут была – выглядела дорого и богато; сейчас вот с полуголыми сисями в сутенерской шубе», – возмутились подписчики.
Однако еще больше общественность смутил тот факт, что артистка, некогда критиковавшая РФ, исполнила песню на русском языке.
«А почему вдруг на русском?», «Все грозились не петь больше на русском», «Почему не на мове», «Она для кого на русском поет, если русских она ненавидит, презирает», – пишут комментаторы.
Фото: соц сети С. Лободы/кадр из клипа «Любовь до конца света»
Когда Лобода покинула Россию
Светлана Лобода уехала из России в феврале 2022 года и поселилась в Риге. По ее собственным признаниям, в России ее гонорары составляли сотни тысяч рублей, а в Риге заработок стал заметно ниже.
«Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось», – рассказывала Лобода в интервью.
До начала СВО Лобода активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину и начала заворачиваться на концертах в украинские флаги, а в Сети выкладывала снимки в желто-синей одежде. Артистка также заверяла, что впредь будет исполнять песни только на украинском языке.
Имущество Лободы в России
В России у Светланы Лободы осталась собственность. В юго-западной части Москвы у нее есть трехкомнатная квартира, стоимость которой оценивается в 20 миллионов рублей. Также у нее есть апартаменты в столице, оцененные в 40 миллионов.
Кроме того, несколько лет назад артистка приобрела особняк, представляющий собой комплекс из четырех строений с домами для охраны и персонала. Основной дом занимает 1400 квадратных метров и включает в себя несколько спален, бассейн, бильярд, бар, библиотеку и тренажерный зал. По слухам, она передала имущество своему охраннику.
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