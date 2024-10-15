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«Запрыгнула на Natanа»: измена Лерчека с женатым рэпером попала в Сеть, реакция жены и оправдания певца

15 октября 2024, 13:04
Фото: скриншот из шоу «Звезды в джунглях»/рэпер Натан и блогер Лерчек

Фото: скриншот из шоу «Звезды в джунглях»/рэпер Натан и блогер Лерчек

Скандал вокруг отношений блогера Валерии Чекалиной и рэпера Натана продолжает набирать обороты. После слухов о том, что между женатым артистом и Чекалиной завязались романтические отношения, в Сети появилось видео с интимом влюбленных. О том, как на измену отреагировала жена музыканта расскажет «Радио 1».


Роман Лерчек и Натана


Блогер и рэпер познакомились на телепроекте «Звезды в джунглях», где оба приняли участие. Уже с первых серий поклонники Лерчека и Натана заметили, что между ними вспыхнули чувства. Коллеги по съемочной площадке также не раз становились свидетелями романтических жестов между участниками. Однако настоящий фурор произвело видео с интимом пары, опубликованном на портале StarHit.ru.


Реакция жены Натана


После того, как кадры распространились в Интернете, фанаты с нетерпением ждали реакции жены музыканта Анастасии Швецовой. Известно, что женщина собрала вещи и улетела из Москвы в Казахстан, забрав с собой сыновей: 6-летнего Ратмира и 12-летнего Натана.

«Я понимаю, что вы ждете от меня комментариев. Они будут позже, когда я подготовлюсь. А сейчас просто постараюсь немного отдохнуть в самолете», — написала она в своем сообщении.

Тем временем, пользователи социальных сетей активно выражают свое недовольство и стоят на стороне обманутой супруги.

«Анастасия, зачем Вам Natan? Ну не достоин он вас», «Опозорил жену на всю страну», «Не долго Лерчек горевала из-за развода и запрыгнула на Натана», — пишут комментаторы.

Заявление Натана об измене с Лерчек


Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Артист ранее уже делился своими мыслями по поводу первой неверности — тогда его супруга простила его за этот поступок. Он заявил, что больше подобных ошибок не повторит, но не сумел сдержать слово. В своих социальных сетях Натан записал обращение, в котором признался в измене жене и заявил, что будет пытаться сохранить семью.

«Я вел себя как животное, я это признаю. Действительно у нас возникла симпатия, так как мы находились вместе 24 на 7. Я понимаю, что сделал больно очень дорогому мне человеку – это моей жене. И сейчас я сделаю все возможное, чтобы сохранить семью», – заявил Натан.

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«Дешевая эскортница»: чем зарабатывает Светлана Лобода и почему она была замечена в «сутенерской шубе»
15 октября 2024, 11:30

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Певица Светлана Лобода продолжает привлекать к себе внимание публики. На этот раз артистка почти полностью обнажилась во время съемок клипа на новую композицию «Любовь до конца света». Ее грудь была украшена миниатюрным лифчиком, который едва скрывал её достоинства. На ногах были лишь прозрачные колготки. В качестве завершающего акцента Светлана надела огромную розовую шубу. Откровенный внешний вид певицы спровоцировал волну критики. О том, что припомнили ей поклонники и почему Лобода вынуждена раздеваться на камеру расскажет «Радио 1».

Откровенный наряд Лободы раскритиковали в Сети


41-летняя артистка опубликовала в социальных сетях несколько кадров из клипа на свою новую песню.

«А вот и сюрприз. Вы же не думали, что я оставлю вас без трека осени в этом году?» – подписала ролик Лобода.

В комментариях пользователи тут же принялись критиковать певицу за ее откровенный наряд.

«Сюрприз! Почти стриптиз», «Пошло выглядит. Как дешевая экскортница», «Лифчик задом наперед, что ли?», «Когда тут была – выглядела дорого и богато; сейчас вот с полуголыми сисями в сутенерской шубе», – возмутились подписчики.

Однако еще больше общественность смутил тот факт, что артистка, некогда критиковавшая РФ, исполнила песню на русском языке.

«А почему вдруг на русском?», «Все грозились не петь больше на русском», «Почему не на мове», «Она для кого на русском поет, если русских она ненавидит, презирает», – пишут комментаторы.

Фото: соц сети С. Лободы/кадр из клипа «Любовь до конца света»

Когда Лобода покинула Россию


Светлана Лобода уехала из России в феврале 2022 года и поселилась в Риге. По ее собственным признаниям, в России ее гонорары составляли сотни тысяч рублей, а в Риге заработок стал заметно ниже.

«Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось», – рассказывала Лобода в интервью.

До начала СВО Лобода активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину и начала заворачиваться на концертах в украинские флаги, а в Сети выкладывала снимки в желто-синей одежде. Артистка также заверяла, что впредь будет исполнять песни только на украинском языке.


Имущество Лободы в России


В России у Светланы Лободы осталась собственность. В юго-западной части Москвы у нее есть трехкомнатная квартира, стоимость которой оценивается в 20 миллионов рублей. Также у нее есть апартаменты в столице, оцененные в 40 миллионов.

Кроме того, несколько лет назад артистка приобрела особняк, представляющий собой комплекс из четырех строений с домами для охраны и персонала. Основной дом занимает 1400 квадратных метров и включает в себя несколько спален, бассейн, бильярд, бар, библиотеку и тренажерный зал. По слухам, она передала имущество своему охраннику.

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«С дуба рухнула»: в чем Ирина Болгар обвинила Леру Кудрявцеву и за что требует от Дурова миллиарды
14 октября 2024, 17:48

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, объявила о своем намерении подать к нему иск на сумму 14 миллиардов рублей. Телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась о намерениях Болгар, чем вызвала бурную реакцию последней. Подробнее о конфликте расскажет «Радио 1».

Скандал Болгар и Кудрявцевой


В социальных сетях разгорелся конфликт между бывшей подругой владельца мессенджера Telegram Павла Дурова Ириной Болгар и телеведущей Лерой Кудрявцевой. Спор касается огромных сумм алиментов, которые Болгар требует на содержание троих детей от предпринимателя. Кудрявцева попросила не искажать ее слова, подчеркнув, что всегда выступает за то, чтобы отец, даже после развода, общался и помогал своим детям. ​Однако телеведущая отметила, что сумма алиментов, на которую претендует Болгар, слишком завышена.


Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар
Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар


Кудрявцева высказалась об Ирине Болгар


Телеведущая заявила, что Болгар переусердствовала и выдвинула чрезмерные требования к Павлу Дурову.

«Там бывшая Павла Дурова с дуба рухнула. Просит алименты не то что миллионы — миллиарды. Вот что чужие деньги с людьми делают? Ира, тебе надо попросить Павла, чтоб он фамилию тебе свою дал», — высказала свое мнение Кудрявцева.

Напомним, прежде Ирина Болгар сообщила, что через суд требует алименты на троих детей в размере 6 млн швейцарских франков в год (около 670 млн рублей). При этом она назвала «сумму реально запрошенных алиментов в суде», которая составляет более 124 миллионов франков (около 14 миллиардов рублей).

Болгар ответила на претензии Кудрявцевой

Фото: соцсети И. Болгар/на фото И. Болгар в окружении детей от П. Дурова

«Дорогая Лера! Мне не довелось с вами встретиться, но удивительно слышать от публичного человека поддержку человека, который бросил своих детей и оставил их без финансового обеспечения. Начиная с 2021 года он перестал поздравлять их с днями рождения и вел себя абьюзивно. Теперь же говорит, что мы никогда не были вместе, хотя провели 10 лет в отношениях», — заявила Ирина.

Она добавила, что запрашиваемая сумма алиментов была рассчитана швейцарскими юристами, учитывающими будущие расходы на образование детей. Как заявила Ирина, Павел Дуров пытается выдать за алименты подарок, который она получила от него пять лет назад. По словам Болгар, Павел предупредил, что если она решит обратиться в суд, он не просто прекратит финансовую поддержку, а аннулирует документы детей.

«Он открыто шантажирует меня, утверждая, что финансирование может быть возобновлено только если я перееду в ОАЭ. Если его не устраивали суммы расходов, которые мы имели в прошлом, почему он не сообщил мне об этом и не снизил лимиты по картам? Ответ на это очевиден и может послужить основанием для уголовного дела», — написала Болгар в своем блоге.

На данный момент Павел не имеет возможности покинуть Францию из-за расследования по громкому делу против него. 10 октября он отметил 40-летие, а Ирина с иронией поздравила его, выставив видео с известной тюрьмой.


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«Ее парят втроем»: с кем Анастасия Волочкова посещает баню и что пармастер рассказал об Олеге Газманове
14 октября 2024, 17:47

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Знаменитая балерина и заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова поддерживает красоту и здоровье в традиционной русской бане, счи-тая ее источником вдохновения и силы. Об особенностях парения в бане королевы шпагата и других рос-сийских знаменитостей расскажет «Радио 1».

Как парится в бане Анастасия Волочкова

Сперва Волочкова посещала сауну в спортивном комплексе, где её отец обучал и готовил чемпионов по настольному теннису, а позже она стала ходить в общественные бани Санкт-Петербурга.

Сейчас же на территории её загородного дома расположена уникальная русская баня, созданная по индивидуальному проекту.

Балерина не боится испытывать себя: она предпочитает париться на высоких температурах и с лёгкостью это переносит.

Фото: Социальные сети Анастасии Волочковой

«Я парюсь очень часто и сильно. Меня даже называют "гроза банщиков", потому что пар и само парение я выдерживаю очень сильно. Для меня в бане главное – это контраст температур сильного пара и ледяной воды. Ледяная авторская купель у меня расположена на открытом воздухе», — рассказывает Анастасия.
Пармастер Василий Ляхов считает, что балерина — настоящий «банный экстремал».

«Анастасия — заядлая парильщица. Она экстремал. Она любит париться на ярком пару, чтобы это было прямо на пределе терпимости. Часто ей не хватает одного парильщика, ее парят вдвоем, даже втроем», — рассказал специалист по банным процедурам для звёзд российского шоу-бизнеса Василий Ляхин.
Кроме того, Волочкова известна своей любовью удивлять публику своей гибкостью и шпагатами прямо в бане. В личном блоге танцовщицы можно найти множество фотографий, демонстрирующих её растяжку: в парной, в купели, с различными вениками, в ярких купальниках и без них.

У Анастасии даже есть устоявшийся годами ритуал посещения бани.

«После парной я обливаюсь холодной водой из русского душа, затем окунаюсь в ледяную купель, после неё хожу по травке или снегу, а после погружаюсь в прохладный бассейн. Это разнообразие температур, здоровье и сила! Веники я люблю дубовые, канадский дуб и пихтовые. Парюсь 2-3 раза в неделю, измеряя размер парной мерой моего грациозного шпагата», — рассказывает балерина.

Фото: Социальные сети Анастасии Волочковой


Как парится в бане Олег Газманов

Ляхов также рассказал о банных предпочтениях других знаменитостей. Он упомянул, что Олег Газманов часто ходит в баню и в свои 70 лет певец сохраняет отличную физическую форму.

«Во время парения он сосредоточен на процессе, он молчалив, он совершенно другой. Он любит мягкое воздействие, без обжигающих моментов, но глубокий прогрев», — пояснил пармастер.
Певец настолько любит баню, что решил разместить её прямо в своём доме. Посередине гостиной у него установлена двойная купель.

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Как парятся в бане Павел Воля и Ляйсян Утяшева

Василий рассказал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева также регулярно посещают баню. Однако их предпочтения в отношении бани различаются.

«Паша Воля любит яркие парения, он очень любит контрасты. Он обычно парится с женой, они оба очень любят баню. И если Ляйсан после яркого парения может просто пойти отдыхать, то Паша обязательно пойдет в ледяную купель», — сообщил Ляхов.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков


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В Госдуме прокомментировали развод певца SHAMAN
Депутат Останина: SHAMAN пиарится на своем разводе
14 октября 2024, 14:56

Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина прокомментировала свидетельство о разводе российского исполнителя SHAMAN, которое было опубликовано в сети. Об этом информирует «Осторожно Media».
По словам Останиной, подобным образом SHAMAN занимается самопиаром.

«Любое упоминание, кроме некролога — это реклама. Поэтому, размещение документа — способ напомнить о себе», — отметила депутат.

Парламентарий привела в пример Иосифа Кобзона, который также был женат несколько раз, однако оставил после себя не только воспоминания о браках, но и множество хороших песен. Останина заключила, что главное для исполнителя — это творчество, а не документы о разводе.

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«Что это за баба»: Григорий Лепс впервые рассказал про связь с 18-летней Авророй Кибой, измены и развод
14 октября 2024, 13:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь Григория Лепса вновь стала предметом активного обсуждения после его публичного появления с новой возлюбленной 18-летней Авророй Кибой. Поклонники артиста уверены, что девушка не питает искренних чувств к своему избраннику и преследует корыстные цели. Впервые о разводе с женой и связи с юной студенткой Григорий Лепс рассказал в эфире федерального ТВ. Подробности – в материале «Радио 1».

Развод Лепса из-за измен


62-летний Григорий Лепс в декабре 2021 года расстался со своей супругой, танцовщицей Анной Шаплыковой, после почти двух десятилетий совместной жизни. Известно, что инициатором развода стала именно она. Недавно Григорий снова коснулся темы своего развода в разговоре с Борисом Корчевниковым на федеральном канале, отметив, что не снимает с себя ответственности за свои поступки.

«Каждый из нас может ошибаться. Я допустил много ошибок за всю свою жизнь, и мне за них стыдно», — признался артист.

Ранее Григорий Лепс делился, что причиной его разрыва с супругой стали его собственные измены. По его признанию, это стало настоящей личной трагедией, и теперь он сожалеет о своих поступках. Тем не менее, Лепс старается поддерживать теплые отношения с бывшей женой. Он с благодарностью вспоминает все годы, когда они были вместе.


Отношения Лепса и 18-летней Авроры

Фото: соцсети А. Кибы

В настоящее время Лепс встречается с 18-летней Авророй Киба, представительницей богатой семьи, обучавшейся в элитной школе. Девушка часто путешествует и живет на широкую ногу. У поклонников возникает вопрос: это настоящая любовь или финансовая выгода? Аврора уверяет, что материальные аспекты её не интересуют, так как она уже обеспечена родителями.

В эфире программы Борис Корчевников задал Лепсу вопрос: «Аврора — это любовь?». Артист ответил шуткой о том, что сам предсказал свое будущее, имея в виду свою песню, выпущенную еще до знакомства с девушкой.

«Я поднимаю руки — хочу тебе сдаться, ведь ты так красива в свои восемнадцать», — произнес он строчки из своей композиции.

Ведущий также поинтересовался, можно ли назвать девушку «невестой».

«Она еще не решила, но, вероятно, да», — ответил артист.

Аврора позже показала в блоге дорогое кольцо, написав, что «свобода — это позволить другим думать о тебе плохо».

Вскоре выяснилось, что девушке только в 2024 году исполнилось 18, она завершила обучение в школе. В настоящее время Киба учится на дизайнера в Лондоне и продолжает делиться моментами из своей жизни в соцсетях.

«Мне понравился парень, но он старше меня на пять лет. Что думаешь? Это норм вообще?» — спрашивала подруга у Авроры в видео.

Многие подписчики не оценили такой юмор и подумали, что Аврора таким образом высмеяла свои отношении с Лепсом.


Лепс об отношениях с молодой невестой


Лепса и его новую избранницу ранее замечали на различных светских мероприятиях, однако они предпочитали держаться на расстоянии друг от друга. Тем не менее, артист сам намекал на серьёзность своих планах и желании завести еще одного ребенка.

«У меня сейчас четверо детей. Но я собираюсь еще. Это точно. Это будет обязательно», — отметил 62-летний певец.

Более того, во время одного из своих выступлений в Екатеринбурге он уже называет Кибу своей женой. Это видео было выложено девушкой в её личном блоге. Во время концерта один из поклонников пытался подарить Лепсу портрет с незнакомой женщиной, на что он ответил, что у него дома ждет супруга.
«Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — эмоционально отреагировал артист.

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«Не испытываю оргазмы»: откровения Анфисы Чеховой после йоги и за что ей пришлось извиняться перед бурятами
14 октября 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

46-летняя телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ей не удается достичь мастерства по достижению пика удовольствия. Однако речь идет не об интимной близости, а о кундалини-йоге, которой всерьез увлеклась знаменитость. Подробнее об увлечении Чеховой и причинах ее редкого появления на ТВ расскажет «Радио 1».

Оргазм на йоге


Анфиса Чехова призналась, что начала заниматься кундалини-йогой, потому что она улучшает пищеварительную систему, повышает внимательность и пробуждает в организме уникальную энергию. Телеведущая рассказала, что лично видела, как можно получить оргазм во время тренировки.

«Некоторые испытывают оргазм, но в моей практике такого еще не было. Я не достигла такого мастерства», – рассказала телеведущая.

По словам Чеховой, некоторые практикующие достигают пика прямо во время занятий.

«Однажды я видела девушку, которая задыхалась, кашляла. Если бы я была на ее месте, меня бы охватил страх», — рассказала Чехова.

В настоящее время телеведущая сама преподает занятия по кундалини-йоге, однако пока только среди близких и знакомых.


Скандал с бурятами


Анфиса Чехова стала реже появляться на телевидении. Прежде ходили слухи о том, что ведущая сама отказывается от предложений, потому что не видит перспектив, но позже выяснилось, что Чехову уволили с популярного канала из-за резкого высказывания.

«Врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки, и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Я была как алкоголичка, избитая своим сожителем. Ненавидела свое отражение», – не подумав, заявила Анфиса Чехова в эфире передачи «Скажи, подруга» на канале «Домашний».

Это высказывание вызвало шквал негодования. Телеведущую обвинили в расизме и оскорблении целой нации. Затем последовало громкое увольнение. Через некоторое время Чехова принесла публичные извинения и заверила, что никого не хотела обидеть.

«Я считаю женщин любой нации, возраста, веса, вероисповедания красивыми! Простите, что ляпнула глупость, не подумав, позволила дурацкой и оскорбительной фразе, которую я произнесла бессознательно, причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации с глубокой историей и с лицами, отличными от европейских, но от этого не менее прекрасными», – заявила телеведущая.
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«Старый брюзга»: как жена-израильтянка содержит Андрея Макаревича* и за что он назвал россиян «дебилами»
14 октября 2024, 11:32

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В соцсетях появилась информация о стоимости выступлений рок-группы «Машина времени». Оказалось, что артисты требуют за своей концерт не менее €100 тыс. Однако из-за того, что желающих отдать такую солидную сумму становится все меньше, солист коллектива Андрей Макаревич* решил возложить обязанность по заработку на свою супругу-израильтянку. О том, как живет покинувший Россию артист расскажет «Радио 1».

Финансовые проблемы Макаревича


Андрей Макаревич* уже на протяжении полугода проживает в Израиле. ИП артиста было закрыто еще в прошлом году, а продюсерская компания «Самый смак», которую он основал, приносит лишь небольшие доходы.

С концертами у Макаревича* тоже не все гладко. Он планировал гастроли по немецким домам культуры в ноябре, но не смог продать даже половину билетов. Ситуация с юбилейным туром группы «Машина времени» в Израиле также оставляет желать лучшего. В декабре музыканты планируют посетить три города, однако местные жители не проявляют особого интереса. Недавняя утечка райдера группы показала, что за частное выступление артисты запрашивают €100 тыс., а также значительное количество алкогольных напитков и еды. Журналисты выяснили, что в этом году не нашлось желающих пригласить артистов на свадьбы или корпоративные мероприятия.

По словам музыкального обозревателя Владимира Полупанова, финансовые трудности коллектива связаны с утратой популярности. Он подчеркнул, что в настоящее время зарубежные зрители предпочитают более энергичные коллективы.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Состоятельная супруга Макаревича*


В 2019 году Макаревич* обеспечил себе финансовую стабильность, женившись в четвёртый раз. Его новая избранница израильтянка Эйнат Кляйн младше его на 31 год – она зарабатывает на поездках в экзотические страны и книгах о своих путешествиях. Жена музыканта также производит израильские вина под собственным брендом и организует тематические вечера в Израиле и США для продвижения своего продукта.

Тем не менее, пока что спрос на продукцию невелик. При этом, как отмечают знакомые семейства, артиста такое положение дел устраивает. Макаревич* не намерен снижать стоимость выступлений группы, поэтому вовсе предпочитает оставаться без работы.

«Сидит на шее у жены, старый брюзга», «Кому он нужен там с песнями, рассчитанными на русского слушателя, еще и за такие деньги», — возмущаются пользователи Сети.


Высказывания Макаревича о России*


Во время своей поездки в США Макаревич* решил сравнить россиян и американцев.

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило, насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное, — заявил музыкант в своих социальных сетях.
Кроме того, в комментариях к своей записи артист отметил, будто в России есть некий «25-й кадр», который якобы «превращает людей в злобных дебилов», а после порекомендовал «спилить Останкинскую башню».

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*Признан Минюстом России иноагентом
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Стала известна дата рассмотрения иска Кати Лель к Кушанашвили о защите чести
Иск Кати Лель к Кушанашвили о защите чести суд рассмотрит 14 октября
13 октября 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Zolnierek

Иск певицы Кати Лель к телеведущему Отару Кушанашвили о защите чести, достоинства и деловой репутации Тушинский районный суд города Москвы будет рассматривать 14 октября. Заседание назначено на 12:00.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в суде. До этого Кушанашвили в видео, размещённом на его личном YouTube-канале, высмеял певицу за её слова о популярном треке «Мой мармеладный», который стал настоящим трендом у иностранцев и набрал бешеную популярность в TikTok. Катя Лель объяснила такой успех «замыслом высших цивилизаций», за что и подверглась насмешкам со стороны телеведущего.

В своём иске певица указывает, что слова Кушанашвили создают её негативный образ как публичного лица. Она просит принудить его удалить ролик на YouTube-канале, опровергнуть свои слова, а также настаивает на выплате денежной суммы в качестве компенсации морального вреда.

В СМИ появлялась информация, что в конце сентября Кушанашвили записал новое видео, на этот раз с извинениями. Ожидается, что 14 октября в суде Катя Лель откажется от иска.

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У Актёра Василия Ливанова после операции началось нагноение в ране
13 октября 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову провели операцию по удалению тромба. Затем у актёра начались послеоперационные осложнения: рана воспалилась и загноилась.
Это может быть опасным ввиду общего неважного состояния Ливанова, на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями, передаёт телеграм-канал SHOT. Врачи делают всё необходимое для того, чтобы исключить любую угрозу жизни артиста, который во время самой операции уже перенёс остановку сердца.

В настоящее время 89-летний советский и российский актёр, лучший исполнитель роли Шерлока Холмса, кавалер ордена Британской империи Василий Ливанов продолжает оставаться в реанимации. Его состояние оценивается медиками как тяжёлое, но сохраняетмя надежда на восстановление.

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