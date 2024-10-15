«Запрыгнула на Natanа»: измена Лерчека с женатым рэпером попала в Сеть, реакция жены и оправдания певца

Фото: скриншот из шоу «Звезды в джунглях»/рэпер Натан и блогер Лерчек
Скандал вокруг отношений блогера Валерии Чекалиной и рэпера Натана продолжает набирать обороты. После слухов о том, что между женатым артистом и Чекалиной завязались романтические отношения, в Сети появилось видео с интимом влюбленных. О том, как на измену отреагировала жена музыканта расскажет «Радио 1».
Роман Лерчек и Натана
Блогер и рэпер познакомились на телепроекте «Звезды в джунглях», где оба приняли участие. Уже с первых серий поклонники Лерчека и Натана заметили, что между ними вспыхнули чувства. Коллеги по съемочной площадке также не раз становились свидетелями романтических жестов между участниками. Однако настоящий фурор произвело видео с интимом пары, опубликованном на портале StarHit.ru.
Реакция жены Натана
После того, как кадры распространились в Интернете, фанаты с нетерпением ждали реакции жены музыканта Анастасии Швецовой. Известно, что женщина собрала вещи и улетела из Москвы в Казахстан, забрав с собой сыновей: 6-летнего Ратмира и 12-летнего Натана.
«Я понимаю, что вы ждете от меня комментариев. Они будут позже, когда я подготовлюсь. А сейчас просто постараюсь немного отдохнуть в самолете», — написала она в своем сообщении.
Тем временем, пользователи социальных сетей активно выражают свое недовольство и стоят на стороне обманутой супруги.
«Анастасия, зачем Вам Natan? Ну не достоин он вас», «Опозорил жену на всю страну», «Не долго Лерчек горевала из-за развода и запрыгнула на Натана», — пишут комментаторы.
Заявление Натана об измене с Лерчек
Артист ранее уже делился своими мыслями по поводу первой неверности — тогда его супруга простила его за этот поступок. Он заявил, что больше подобных ошибок не повторит, но не сумел сдержать слово. В своих социальных сетях Натан записал обращение, в котором признался в измене жене и заявил, что будет пытаться сохранить семью.
«Я вел себя как животное, я это признаю. Действительно у нас возникла симпатия, так как мы находились вместе 24 на 7. Я понимаю, что сделал больно очень дорогому мне человеку – это моей жене. И сейчас я сделаю все возможное, чтобы сохранить семью», – заявил Натан.
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