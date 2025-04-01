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«Бабочки в животе»: Надежда Ангарская рассказала о похудении с помощью препаратов и показала результаты

Ангарская призналась в похудении с помощью препаратов и похвасталась фигурой
Надежда Ангарская (Фото: Instagram* @nadezhdaanga)

Надежда Ангарская (Фото: Instagram* @nadezhdaanga)

Надежда Ангарская из Comedy Woman сбрасывает вес под строгим контролем врачей, используя уколы и препараты. Её путь к стройности — это не просто погоня за красотой, а настоящая забота о себе. Стремление стать лучше. Она поразилась хейтерам и окружающим, которые настаивают — «ничего не надо менять».
Ангарская обсудила ситуацию с подписчиками в соцсетях.

«Как мне надоели люди, которые могут только хейтить… Обесценивают труд других людей. Да, и вокруг меня много людей, которые говорят, — «ты потеряешь свой типаж, фактуру»! Но никто из этих людей даже не догадывается какие изменения происходят с человеком когда он худеет», — призналась звезда, добавляя, что уже сбросила 20 килограмм.
Надежда Ангарская и ее старый размер (Фото: кадр видео Instagram* @nadezhdaanga)

Она уверена, что стремиться надо не только к «бабочкам в животе» от нового образа в зеркале — нормальное давление и крепкий сон стали её главными бонусами.

Надежда следует диете, составленной доктором по её анализам, и принимает российский препарат, не скрывая этого от поклонников. Её борьба началась с уколов, и она не собирается останавливаться, ведь впереди чёткая цель. Разумеется, надо быть осторожной. Она это понимает, поэтому советуется с профессионалами.

Надежда Ангарская показывает результаты похудения (Фото: кадр видео Instagram* @nadezhdaanga)

Ангарская призывает всех полюбить себя и заняться здоровьем, пока весна набирает обороты. Сама она планирует продолжать похудение до нужного ей результата.

«Давайте будем свою любовь проявлять в заботе о своем здоровье, о своем теле», — написала она.
До лета осталось два месяца, и Надежда уверена — забота о теле подарит не только фигуру, но и лёгкость.

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Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин назвал своего отца тираном
31 марта 2025, 22:14

Маколей Калкин (Фото: Instagram*/macaulay_culkin_)

Американский актер Маколей Калкин, известный по серии фильмов «Один дома», считает себя жертвой домашнего насилия. Его воспоминания об «отце-тиране» Ките Калкине обострились, когда он сам стал папой. Мужчина клянется, что его дети никогда не пройдут через то же самое.
«Теперь, когда у меня есть дети, это все будто поднимается со дна. Я думаю: «Как он мог быть таким?» У него были замечательные дети. Это просто безумие», — вспомнил Калкин.
Артист добавил, что четверо детей и семеро внуков не хотят иметь со звездным родственником ничего общего. Маколей Калкин не говорил с ним практически 30 лет.

«Он был худшим. Когда шел бракоразводный процесс, судья постановил, что я должен с ним видеться. Я сказал своему адвокату: «Я не поеду». Он ответил: «Тебя могут арестовать». Я сказал: «Отлично. Посмотрим, осмелится ли судья посадить в тюрьму самого известного ребенка в мире за то, что он не хочет видеться с отцом-тираном», — рассказал 44-летний Маколей.
В одном из подкастов Калкин пояснил, что отец, по его мнению, нарцисс. Маколей Калкин воспитывает двоих детей с невестой Брендой Сонг.

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Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)

Актриса Лариса Гузеева возмутилась от предложения вести шоу «Давай поженимся», поскольку она считала, что достойна съемок лишь с великими режиссерами. Ее цитируют «Страсти».
«Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг...» — поделилась артистка.

Потом, по ее словам, она взяла паузу на месяц, а затем согласилась. Образ Гузеевой периодически менялся, а самый первый, когда она была королевой в окружении подданных, и вовсе не прижился. Кроме того, шоу не обходится без конфликтов, но от них «рождается человеческое», говорит телеведущая. Своих коллег по цеху Гузеева считает «родственниками».

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Стример Меллстрой перевел 5 млн на лечение Паши Техника
Ева Карицкая: стример Меллстрой перевел 5 млн на лечение Паши Техника
31 марта 2025, 20:33

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Блогер Меллстрой (Андрей Бурим) перевел на лечение рэпера Паши Техника пять миллионов рублей. Об этом в соцсетях сообщила экс-супруга находящегося в коме артиста Ева Карицкая. Женщина записала видео-сообщение с благодарностью.
«Огромный респект и огромное спасибо Меллстрою, он задонатил пять миллионов рублей, буквально сейчас. Это очень большая сумма, и мы просто безмерно благодарны. Я благодарна тому, что он вышел на меня», — сказала Карицкая.
Паша Техник находится в тайской больнице. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Недавно о состоянии артиста высказывался его директор Марк Флинк.

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«Быть разлучницей было невозможным»: Подольская рассталась с Пресняковым из-за его брака
Подольская рассталась с Пресняковым из-за его брака
31 марта 2025, 20:18

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Instagram*/nataliapodolskaya)

Наталья Подольская случайно узнала о браке Владимира Преснякова с модельером Еленой Ланской, когда они уже были влюблены друг в друга. По словам участницы «Фабрики звезд-5», она не хотела быть разлучницей.
«Я тогда только начинала путь, молодая девочка. И быть разлучницей было для меня невозможным», — поделилась Подольская.
Прошло полгода после расставания знаменитостей, и Подольская, позвонив Преснякову первой, узнала о разводе певца. При этом исполнитель не стал сам связываться с женщиной, поскольку обиделся на нее, но после воссоединения пара уже не расставалась. СМИ даже писали, что у Подольской и Преснякова пиар-роман, но соцсети не были популярны, и травли удалось избежать. Звезды поженились в 2010 году, сейчас они воспитывают двоих детей.

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#мир
#россия
#шоу-бизнес
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Врач из НИИ им. Н.В. Склифосовского вылетел в Таиланд, чтобы оказать помощь Паше Технику
Mash: Врач из НИИ имени Склифосовского вылетел в Таиланд для помощи Паше Технику
31 марта 2025, 19:37

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Российский врач из НИИ имени Н.В. Склифосовского отправился в Таиланд, чтобы оказать необходимую помощь рэп-исполнителю Паше Технику (Павлу Ивлеву). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам близких музыканта, у него «неутешительные» анализы, но шанс выжить есть. Так как рэпер находится в тяжелом состоянии и перевезти его в РФ невозможно, в Таиланд отправили российского врача.

Согласно информации Telegram-канала, у медика пока что нет доступа к местной больнице — экс-жена и Лука Сафронов сейчас договариваются о том, чтобы отечественного специалиста допустили к Технику.

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