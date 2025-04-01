«Бабочки в животе»: Надежда Ангарская рассказала о похудении с помощью препаратов и показала результаты

Надежда Ангарская (Фото: Instagram* @nadezhdaanga)
Надежда Ангарская из Comedy Woman сбрасывает вес под строгим контролем врачей, используя уколы и препараты. Её путь к стройности — это не просто погоня за красотой, а настоящая забота о себе. Стремление стать лучше. Она поразилась хейтерам и окружающим, которые настаивают — «ничего не надо менять».
Ангарская обсудила ситуацию с подписчиками в соцсетях.
Она уверена, что стремиться надо не только к «бабочкам в животе» от нового образа в зеркале — нормальное давление и крепкий сон стали её главными бонусами.
Надежда следует диете, составленной доктором по её анализам, и принимает российский препарат, не скрывая этого от поклонников. Её борьба началась с уколов, и она не собирается останавливаться, ведь впереди чёткая цель. Разумеется, надо быть осторожной. Она это понимает, поэтому советуется с профессионалами.
Ангарская призывает всех полюбить себя и заняться здоровьем, пока весна набирает обороты. Сама она планирует продолжать похудение до нужного ей результата.
Читайте также:
«Это просто безумие»: звезда фильма «Один дома» назвал себя жертвой домашнего насилия
«Боже, никогда!»: почему Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»
Президент Республики Сербской Додик посетил Могилу неизвестного солдата в Москве
«Как мне надоели люди, которые могут только хейтить… Обесценивают труд других людей. Да, и вокруг меня много людей, которые говорят, — «ты потеряешь свой типаж, фактуру»! Но никто из этих людей даже не догадывается какие изменения происходят с человеком когда он худеет», — призналась звезда, добавляя, что уже сбросила 20 килограмм.
Надежда Ангарская и ее старый размер (Фото: кадр видео Instagram* @nadezhdaanga)
Она уверена, что стремиться надо не только к «бабочкам в животе» от нового образа в зеркале — нормальное давление и крепкий сон стали её главными бонусами.
Надежда следует диете, составленной доктором по её анализам, и принимает российский препарат, не скрывая этого от поклонников. Её борьба началась с уколов, и она не собирается останавливаться, ведь впереди чёткая цель. Разумеется, надо быть осторожной. Она это понимает, поэтому советуется с профессионалами.
Надежда Ангарская показывает результаты похудения (Фото: кадр видео Instagram* @nadezhdaanga)
Ангарская призывает всех полюбить себя и заняться здоровьем, пока весна набирает обороты. Сама она планирует продолжать похудение до нужного ей результата.
«Давайте будем свою любовь проявлять в заботе о своем здоровье, о своем теле», — написала она.До лета осталось два месяца, и Надежда уверена — забота о теле подарит не только фигуру, но и лёгкость.
Читайте также:
«Это просто безумие»: звезда фильма «Один дома» назвал себя жертвой домашнего насилия
«Боже, никогда!»: почему Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»
Президент Республики Сербской Додик посетил Могилу неизвестного солдата в Москве
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева