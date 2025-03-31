«Это просто безумие»: звезда фильма «Один дома» назвал себя жертвой домашнего насилия

Маколей Калкин (Фото: Instagram*/macaulay_culkin_)
Американский актер Маколей Калкин, известный по серии фильмов «Один дома», считает себя жертвой домашнего насилия. Его воспоминания об «отце-тиране» Ките Калкине обострились, когда он сам стал папой. Мужчина клянется, что его дети никогда не пройдут через то же самое.
«Теперь, когда у меня есть дети, это все будто поднимается со дна. Я думаю: «Как он мог быть таким?» У него были замечательные дети. Это просто безумие», — вспомнил Калкин.Артист добавил, что четверо детей и семеро внуков не хотят иметь со звездным родственником ничего общего. Маколей Калкин не говорил с ним практически 30 лет.
«Он был худшим. Когда шел бракоразводный процесс, судья постановил, что я должен с ним видеться. Я сказал своему адвокату: «Я не поеду». Он ответил: «Тебя могут арестовать». Я сказал: «Отлично. Посмотрим, осмелится ли судья посадить в тюрьму самого известного ребенка в мире за то, что он не хочет видеться с отцом-тираном», — рассказал 44-летний Маколей.В одном из подкастов Калкин пояснил, что отец, по его мнению, нарцисс. Маколей Калкин воспитывает двоих детей с невестой Брендой Сонг.
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