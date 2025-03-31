«Боже, никогда!»: почему Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»

Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)
Актриса Лариса Гузеева возмутилась от предложения вести шоу «Давай поженимся», поскольку она считала, что достойна съемок лишь с великими режиссерами. Ее цитируют «Страсти».
«Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг...» — поделилась артистка.
Потом, по ее словам, она взяла паузу на месяц, а затем согласилась. Образ Гузеевой периодически менялся, а самый первый, когда она была королевой в окружении подданных, и вовсе не прижился. Кроме того, шоу не обходится без конфликтов, но от них «рождается человеческое», говорит телеведущая. Своих коллег по цеху Гузеева считает «родственниками».
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