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«Боже, никогда!»: почему Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»

Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»
Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)

Актриса Лариса Гузеева возмутилась от предложения вести шоу «Давай поженимся», поскольку она считала, что достойна съемок лишь с великими режиссерами. Ее цитируют «Страсти».
«Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг...» — поделилась артистка.

Потом, по ее словам, она взяла паузу на месяц, а затем согласилась. Образ Гузеевой периодически менялся, а самый первый, когда она была королевой в окружении подданных, и вовсе не прижился. Кроме того, шоу не обходится без конфликтов, но от них «рождается человеческое», говорит телеведущая. Своих коллег по цеху Гузеева считает «родственниками».

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Стример Меллстрой перевел 5 млн на лечение Паши Техника
Ева Карицкая: стример Меллстрой перевел 5 млн на лечение Паши Техника
31 марта 2025, 20:33

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Блогер Меллстрой (Андрей Бурим) перевел на лечение рэпера Паши Техника пять миллионов рублей. Об этом в соцсетях сообщила экс-супруга находящегося в коме артиста Ева Карицкая. Женщина записала видео-сообщение с благодарностью.
«Огромный респект и огромное спасибо Меллстрою, он задонатил пять миллионов рублей, буквально сейчас. Это очень большая сумма, и мы просто безмерно благодарны. Я благодарна тому, что он вышел на меня», — сказала Карицкая.
Паша Техник находится в тайской больнице. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Недавно о состоянии артиста высказывался его директор Марк Флинк.

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«Быть разлучницей было невозможным»: Подольская рассталась с Пресняковым из-за его брака
Подольская рассталась с Пресняковым из-за его брака
31 марта 2025, 20:18

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Instagram*/nataliapodolskaya)

Наталья Подольская случайно узнала о браке Владимира Преснякова с модельером Еленой Ланской, когда они уже были влюблены друг в друга. По словам участницы «Фабрики звезд-5», она не хотела быть разлучницей.
«Я тогда только начинала путь, молодая девочка. И быть разлучницей было для меня невозможным», — поделилась Подольская.
Прошло полгода после расставания знаменитостей, и Подольская, позвонив Преснякову первой, узнала о разводе певца. При этом исполнитель не стал сам связываться с женщиной, поскольку обиделся на нее, но после воссоединения пара уже не расставалась. СМИ даже писали, что у Подольской и Преснякова пиар-роман, но соцсети не были популярны, и травли удалось избежать. Звезды поженились в 2010 году, сейчас они воспитывают двоих детей.

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#шоу-бизнес
#звёзды
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Врач из НИИ им. Н.В. Склифосовского вылетел в Таиланд, чтобы оказать помощь Паше Технику
Mash: Врач из НИИ имени Склифосовского вылетел в Таиланд для помощи Паше Технику
31 марта 2025, 19:37

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Российский врач из НИИ имени Н.В. Склифосовского отправился в Таиланд, чтобы оказать необходимую помощь рэп-исполнителю Паше Технику (Павлу Ивлеву). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам близких музыканта, у него «неутешительные» анализы, но шанс выжить есть. Так как рэпер находится в тяжелом состоянии и перевезти его в РФ невозможно, в Таиланд отправили российского врача.

Согласно информации Telegram-канала, у медика пока что нет доступа к местной больнице — экс-жена и Лука Сафронов сейчас договариваются о том, чтобы отечественного специалиста допустили к Технику.

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#таиланд
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«Главное, что хуже не становится»: директор Паши Техника о его состоянии
Директор Паши Техника рассказал о его состоянии и своем задержании
31 марта 2025, 19:00

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

Директор рэп-исполнителя Паши Техника Марк Флинк рассказал журналу VOICE, что его отвели в полицию, когда он добирался до Тюмени. Мужчина думает, что, возможно, «не понравился начальнику поезда». Он пояснил, что все произошло в день его 44-летия, когда от него пахло алкоголем, а под глазами были синяки после спарринга.
«Мы составили протокол, к полицейским вообще нет никаких претензий. Я купил билет на следующий поезд и спокойно добрался до Тюмени», — поделился Флинк.
По его словам, он хотел вылететь к Павлу 2 апреля, но поменял билеты на 3-е. Директор артиста уточнил, что состояние Техника не лучше и не хуже. Мужчина в коме.

«Состояние у Паши пока такое же, как и было. Главное, что хуже не становится. 4 апреля уже буду у него, приеду к нему 100%. Будем надеяться и верить в лучшее», — резюмировал Марк Флинк.
Днем журналисты Mash опубликовали первый снимок Паши Техника в больнице.

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#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Ложь и измены в шоу-бизнесе: шокирующие откровения Гогена Солнцева, Шаляпина и Степана Меньщикова о чужих детях и предательствах
31 марта 2025, 18:53

Гоген Солнцев (Фото: ВКонтакте @gogen_solntcev)

Измены и ложь — это страхи, знакомые многим мужчинам, особенно тем, кто живет под яркими огнями шоу-бизнеса. Знаменитости, окруженные вниманием и поклонниками, часто сталкиваются с ситуациями, когда доверие оказывается под угрозой.
Недавний случай с Гогеном Солнцевым стал ярким примером такой драмы. Подробнее о том, как обманутые звезды воспитывали чужих детей, читайте в материале «Радио 1».

Обманутый Гоген

В феврале этого года шоумен узнал, что его годовалый сын может не быть его биологическим ребенком. Это открытие стало результатом обсуждений с друзьями, которые заметили, что черты лица ребенка сильно отличаются от его собственных. В поисках правды Гоген решил пройти ДНК-тест на шоу «ДНК» на канале НТВ.

Несмотря на то что еще год назад он был рядом с женой Полиной Давыдовой во время родов и чувствовал себя счастливым отцом, страхи о возможной измене стали преследовать его. На шоу, где обсуждались его опасения, подруги Гогена начали высказываться о Полине, намекая на ее неверность. Однако сама Полина отрицала любые обвинения в измене.

Когда результаты теста подтвердили его худшие опасения, Гоген не смог сдержать эмоций и покинул студию. Он осознал, что все это время его обманывали. Несмотря на предательство, шоумен принял решение не оставлять ребенка и продолжать помогать ему.

Гоген Солнцев (Фото: ВКонтакте @gogen_solntcev)

Отмена свадьбы Шаляпина

История Прохора Шаляпина и Анны Калашниковой — еще один пример сложных отношений в мире шоу-бизнеса. После нескольких неудачных браков певец влюбился в артистку, между ними завязался бурный роман. Анна вскоре сообщила, что ждет ребенка, все предполагали, что отцом будет Прохор, который в то время еще состоял в браке с Ларисой Копенкиной.

Несмотря на теплые отношения и ожидание сына Даниила, пара столкнулась с трудностями. Прохор жаловался на отсутствие времени у Анны, которая была занята бизнесом. После рождения ребенка они объявили о планах сыграть свадьбу, но вскоре появились слухи, что Даниил может быть не его сыном.

Чтобы развеять сомнения, они согласились пройти ДНК-тест на шоу. Результаты подтвердили худшие опасения — Шаляпин не был биологическим отцом Даниила. Эта новость сильно потрясла певца, который искал настоящую любовь. Анна, шокированная результатами теста, отрицала их и утверждала, что ее подставили. В результате свадьба была отменена.

Прохор Шаляпин (Фото: ВКонтакте @prokhorchaliapin)

Участник проекта «Дом-2»

Степан Меньщиков, бывший участник проекта «Дом-2», тоже оказался в сложной ситуации, когда выяснилось, что его старший сын не является его биологическим ребенком. Он познакомился с предпринимателем Евгенией Шамаевой в 2013 году, и их отношения стремительно развивались. После рождения сына и дочери они сыграли пышную свадьбу, но со временем начались ссоры из-за постоянных разъездов Меньщикова

Степан Меньщиков (Фото: ВКонтакте @menshikov_stepan)

Пара приняла участие в телешоу, где Евгения объявила о завершении отношений. Несмотря на это, Степан хотел поддерживать общение с детьми. Когда был проведен ДНК-тест, он узнал, что его первый сын не от него. Меньщиков был шокирован, но заявил, что Ваня — его сын. Даже после развода с Евгенией он продолжает заботиться о детях. Он купил им жилье и поддерживает общение.

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