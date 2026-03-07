«Бабочки в животе»: Саша Савельева рассказала о тревожных сигналах в отношениях

07 марта 2026, 19:50

Саша Савельева объяснила, как распознать негативные качества у мужчины

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

Бывшая солистка группы «Фабрика», певица Саша Савельева поделилась своим взглядом на отношения и дала совет тем, кто находится в поиске партнёра. Об этом сообщает «ТВ Mail».