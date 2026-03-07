«Бабочки в животе»: Саша Савельева рассказала о тревожных сигналах в отношениях
Бывшая солистка группы «Фабрика», певица Саша Савельева поделилась своим взглядом на отношения и дала совет тем, кто находится в поиске партнёра. Об этом сообщает «ТВ Mail».
Артистка, которая уже около 15 лет состоит в браке, считает, что важно обращать внимание на так называемые «красные» и «зелёные флаги» в поведении человека. В первую очередь, по её мнению, стоит посмотреть на то, как мужчина общается: интересуется ли он собеседницей или говорит только о себе.
Савельева отметила, что не менее важно понимать ценности партнёра. Даже если человек старается выглядеть заботливым и идеальным, его настоящие установки всё равно могут проявиться в разговорах или поступках.
Также певица посоветовала прислушиваться к собственным ощущениям. По её словам, иногда то, что кажется «бабочками в животе», на самом деле может быть реакцией организма на стресс или общение с человеком с нарциссическими чертами.
