«Желаю сменить работу»: Никита Кологривый обратился к женщинам-мошенницам

Никита Кологривый поздравил с 8 Марта телефонных мошенниц
Никита Кологривый (Фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Актёр Никита Кологривый необычно поздравил женщин с Международным женским днём — в том числе тех, кто занимается телефонным мошенничеством. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Артист рассказал, что во время одного из звонков пообщался с предполагаемой аферисткой. Разговор получился настолько неожиданным, что больше напоминал импровизированное свидание: Кологривый начал шутить и флиртовать, поинтересовался возрастом собеседницы и даже предложил «вместе изучить его телефон».

Под конец беседы актёр в шутливой форме предложил дать девушке доступ к своему аккаунту на платформе OnlyFans, отметив, что там «всё можно рассмотреть крупным планом».

Позже Кологривый обратился к женщинам-мошенницам в соцсетях. Он поздравил их с праздником и пожелал как можно скорее сменить работу, подчеркнув, что обманывать людей — неправильно.

Софья Метелева

Что думаешь?

