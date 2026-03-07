«Желаю сменить работу»: Никита Кологривый обратился к женщинам-мошенницам
Актёр Никита Кологривый необычно поздравил женщин с Международным женским днём — в том числе тех, кто занимается телефонным мошенничеством. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Артист рассказал, что во время одного из звонков пообщался с предполагаемой аферисткой. Разговор получился настолько неожиданным, что больше напоминал импровизированное свидание: Кологривый начал шутить и флиртовать, поинтересовался возрастом собеседницы и даже предложил «вместе изучить его телефон».
Под конец беседы актёр в шутливой форме предложил дать девушке доступ к своему аккаунту на платформе OnlyFans, отметив, что там «всё можно рассмотреть крупным планом».
Позже Кологривый обратился к женщинам-мошенницам в соцсетях. Он поздравил их с праздником и пожелал как можно скорее сменить работу, подчеркнув, что обманывать людей — неправильно.
