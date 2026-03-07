«Желаю сменить работу»: Никита Кологривый обратился к женщинам-мошенницам

07 марта 2026, 18:37

Никита Кологривый поздравил с 8 Марта телефонных мошенниц

Никита Кологривый (Фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Актёр Никита Кологривый необычно поздравил женщин с Международным женским днём — в том числе тех, кто занимается телефонным мошенничеством. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».