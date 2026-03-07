«Комплексы у всех»: Певица Зара рассказала о детской мечте на конкурсе «Мисс БРИКС»
Певица Зара поделилась воспоминаниями о детстве на конкурсе «Мисс БРИКС»
Певица Зара (полное имя — Зарифа Мгоян) в рамках конференции БРИКС в Казани рассказала о своём творческом пути.
Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», Зара призналась, что с детства хотела выступать на сцене.
«Я стремилась всё-таки попасть в конкурсы, связанные с музыкой, а не красотой. Я мечтала стать певицей. Комплексы есть у всех. Каждая девушка должна подчеркивать свои достоинства и умело скрыть недостатки», — отметила Зарифа.Конкурс «Мисс БРИКС» проходит в Казани. Мероприятие 2026 года стало первым в истории смотром красоты среди стран объединения. Ранее многие звёзды высказались об этом мероприятии. Например, Наталья Бардо назвала БРИКС шансом для самовыражения России.