«Комплексы у всех»: Певица Зара рассказала о детской мечте на конкурсе «Мисс БРИКС»

07 марта 2026, 19:15

Певица Зара поделилась воспоминаниями о детстве на конкурсе «Мисс БРИКС»

Зарифа Мгоян (Фото: Instagram* @zara_music)

Певица Зара (полное имя — Зарифа Мгоян) в рамках конференции БРИКС в Казани рассказала о своём творческом пути.





Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», Зара призналась, что с детства хотела выступать на сцене.

«Я стремилась всё-таки попасть в конкурсы, связанные с музыкой, а не красотой. Я мечтала стать певицей. Комплексы есть у всех. Каждая девушка должна подчеркивать свои достоинства и умело скрыть недостатки», — отметила Зарифа.