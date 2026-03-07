Достижения.рф

«Зачем ты такие вещи говоришь?»: Боня попыталась остановить дочь, раскрывшую её секрет

Дочь Виктории Бони случайно проговорилась о её предполагаемом бойфренде
Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Дочь блогера и телеведущей Виктории Бони неожиданно выдала личный секрет мамы во время разговора о подарке на день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Анджелина заявила, что у Бони есть возлюбленный, который якобы пообещал подарить ей лошадь.

После этих слов Виктория сразу попыталась остановить дочь и попросила её не называть никаких имён. Боня подчеркнула, что у неё нет бойфренда и удивилась, зачем вообще поднимать эту тему.

Тем не менее подписчики обратили внимание, что во время разговора прозвучал ник блогера Сергея Косенко, известного в сети как Mister Thank You. Имя предполагаемого ухажёра Анджелина полностью назвать не успела, но пользователи соцсетей уже начали строить свои догадки.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0