«Зачем ты такие вещи говоришь?»: Боня попыталась остановить дочь, раскрывшую её секрет

07 марта 2026, 18:51

Дочь Виктории Бони случайно проговорилась о её предполагаемом бойфренде

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Дочь блогера и телеведущей Виктории Бони неожиданно выдала личный секрет мамы во время разговора о подарке на день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».