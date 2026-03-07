«Зачем ты такие вещи говоришь?»: Боня попыталась остановить дочь, раскрывшую её секрет
Дочь блогера и телеведущей Виктории Бони неожиданно выдала личный секрет мамы во время разговора о подарке на день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Анджелина заявила, что у Бони есть возлюбленный, который якобы пообещал подарить ей лошадь.
После этих слов Виктория сразу попыталась остановить дочь и попросила её не называть никаких имён. Боня подчеркнула, что у неё нет бойфренда и удивилась, зачем вообще поднимать эту тему.
Тем не менее подписчики обратили внимание, что во время разговора прозвучал ник блогера Сергея Косенко, известного в сети как Mister Thank You. Имя предполагаемого ухажёра Анджелина полностью назвать не успела, но пользователи соцсетей уже начали строить свои догадки.
