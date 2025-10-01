Бабушка сына Лерчек рассказала о состоянии госпитализированного внука
В семье блогера Валерии Чекалиной (псевдоним — Лерчек) произошло несчастье: её трёхлетний сын Лев получил серьёзную травму и был госпитализирован. У ребёнка диагностировали пневмоторакс и провели операцию.
Super связался с бабушкой пострадавшего — Эльвирой Викторовной Феопентовой — которая рассказала о состоянии внука. По её словам, у мальчика наблюдается жидкость в лёгких, а также зафиксировано сотрясение мозга, поэтому врачи проводят дополнительные обследования.
Эльвира Викторовна отметила, что вся семья надеется на отсутствие осложнений. Она добавила, что лечение продолжается, и медицинский персонал оценивает ситуацию как относительно благоприятную, подчеркнув, что своевременное вмешательство предотвратило более серьёзные последствия.
Бабушка также сообщила, что Валерия находится рядом с сыном, а его отец Артём, который, как и экс-супруга, находится под домашним арестом, получил разрешение навестить ребёнка.
