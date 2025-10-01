Бабушка сына Лерчек рассказала о состоянии госпитализированного внука

01 октября 2025, 20:41

Мама Лерчек раскрыла подробности лечения трёхлетнего внука

Лерчек с сыном Львом (Фото: Telegram / @ler_chek_official)

В семье блогера Валерии Чекалиной (псевдоним — Лерчек) произошло несчастье: её трёхлетний сын Лев получил серьёзную травму и был госпитализирован. У ребёнка диагностировали пневмоторакс и провели операцию.