Бабушка сына Лерчек рассказала о состоянии госпитализированного внука

Мама Лерчек раскрыла подробности лечения трёхлетнего внука
Лерчек с сыном Львом (Фото: Telegram / @ler_chek_official)

В семье блогера Валерии Чекалиной (псевдоним — Лерчек) произошло несчастье: её трёхлетний сын Лев получил серьёзную травму и был госпитализирован. У ребёнка диагностировали пневмоторакс и провели операцию.



Super связался с бабушкой пострадавшего — Эльвирой Викторовной Феопентовой — которая рассказала о состоянии внука. По её словам, у мальчика наблюдается жидкость в лёгких, а также зафиксировано сотрясение мозга, поэтому врачи проводят дополнительные обследования.

Эльвира Викторовна отметила, что вся семья надеется на отсутствие осложнений. Она добавила, что лечение продолжается, и медицинский персонал оценивает ситуацию как относительно благоприятную, подчеркнув, что своевременное вмешательство предотвратило более серьёзные последствия.

Бабушка также сообщила, что Валерия находится рядом с сыном, а его отец Артём, который, как и экс-супруга, находится под домашним арестом, получил разрешение навестить ребёнка.

Софья Метелева

