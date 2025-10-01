«Пока не осознаешь»: Филипп Киркоров объяснил, почему запретил дочери пирсинг
Филипп Киркоров запретил 13-летней дочери делать пирсинг
Певец Филипп Киркоров сообщил, что его 13-летняя дочь Алла-Виктория захотела сделать пирсинг. Артист запретил ей это. Об этом сообщает The Voice.
Киркоров объяснил, что его дочь ещё не достигла подходящего для такого решения возраста. Он рассказал, как Алла-Виктория подошла к нему с вопросом о пирсинге.
«Тут пришла мадам моя, любимая дочь: «Можно я сделаю пирсинг?» Я говорю: «Пока нет. Пока не осознаешь, что это такое, нет». Я сам пришёл к этому в достаточно зрелом возрасте, а до какого-то возраста я это вообще не принимал», — поделился певец.Алла-Виктория ведёт блог в социальных сетях и часто публикует видео, где снимается как одна, так и вместе со своим знаменитым отцом.
Ранее Филипп Киркоров раскрыл, почему его дочь зовёт Наталью Ефремову мамой.