«Пока не осознаешь»: Филипп Киркоров объяснил, почему запретил дочери пирсинг

01 октября 2025, 19:56

Филипп Киркоров запретил 13-летней дочери делать пирсинг

Алла-Виктория Киркорова (Фото: Instagram* @kirkorova_allaviktoriya)

Певец Филипп Киркоров сообщил, что его 13-летняя дочь Алла-Виктория захотела сделать пирсинг. Артист запретил ей это. Об этом сообщает The Voice.





Киркоров объяснил, что его дочь ещё не достигла подходящего для такого решения возраста. Он рассказал, как Алла-Виктория подошла к нему с вопросом о пирсинге.

«Тут пришла мадам моя, любимая дочь: «Можно я сделаю пирсинг?» Я говорю: «Пока нет. Пока не осознаешь, что это такое, нет». Я сам пришёл к этому в достаточно зрелом возрасте, а до какого-то возраста я это вообще не принимал», — поделился певец.

