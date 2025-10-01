Ирина Пинчук высказалась в ответ на критику из-за частых переездов

01 октября 2025, 17:03

Ирина Пинчук заявила, что менять жильё — её личное дело, и детям это не вредит

Ирина Пинчук (Фото: Telegram / @pinchulli)

Ирина Пинчук в последнее время регулярно меняет место жительства — то перебирается в загород, то возвращается в город. Сейчас она вместе с сыновьями Давидом и Аланом живёт в таунхаусе, но уже подыскивает новый вариант для переезда. Как обычно, блогер делится всеми подробностями с подписчиками, однако не все реагируют положительно — особенно в комментариях звучит обеспокоенность в адрес детей.





В своём Telegram-канале Пинчук решила ответить на критику. По её словам, многие ведут себя так, будто дети лично перетаскивают коробки и сами организуют переезд.





«Бедные мои дети… Я их таскаю из одного жилья в другое. Действительно, бедные. Они же сами коробки таскают, вещи раскладывают, и я, знаете, волочу их просто по земле за обе руки. Вы серьёзно? Вы не знаете, как осуществляется переезд?» — добавила она с иронией.