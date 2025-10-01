Ирина Пинчук высказалась в ответ на критику из-за частых переездов
Ирина Пинчук заявила, что менять жильё — её личное дело, и детям это не вредит
Ирина Пинчук в последнее время регулярно меняет место жительства — то перебирается в загород, то возвращается в город. Сейчас она вместе с сыновьями Давидом и Аланом живёт в таунхаусе, но уже подыскивает новый вариант для переезда. Как обычно, блогер делится всеми подробностями с подписчиками, однако не все реагируют положительно — особенно в комментариях звучит обеспокоенность в адрес детей.
В своём Telegram-канале Пинчук решила ответить на критику. По её словам, многие ведут себя так, будто дети лично перетаскивают коробки и сами организуют переезд.
«Бедные мои дети… Я их таскаю из одного жилья в другое. Действительно, бедные. Они же сами коробки таскают, вещи раскладывают, и я, знаете, волочу их просто по земле за обе руки. Вы серьёзно? Вы не знаете, как осуществляется переезд?» — добавила она с иронией.Пинчук подчеркнула, что ей самой нравится менять обстановку, и если появится желание, она будет переезжать хоть каждые полгода.