Seville вышла замуж: её избранником стал музыкант TONI

01 октября 2025, 18:38

Певица Seville и артист TONI поженились

TONI и Seville (Фото: Instagram* / @seville_official)

Российская певица Seville (настоящее имя — Севиль Велиева) официально стала женой артиста TONI, которого зовут Антон Гайворонский.





О радостном событии пара рассказала в социальных сетях. Seville опубликовала фото с церемонии регистрации брака, сопроводив его композицией TONI «Забываю прошлое». Сам жених выбрал для своего поста песню Artik & Asti — «Вселенная».



Отношения между артистами начались в 2022 году, однако долгое время певица предпочитала не раскрывать имя избранника.





«Я могу сказать, что я люблю и любима. Но подробности и имена я предпочитаю оставлять за кадром. Все, что остается дома и в моем сердце, я это очень берегу», — сказала она в одном из интервью.