Балерина Анастасия Меськова рассказала, кого боялись в Большом театре
Меськова: при виде Юрия Григоровича все балерины каменели
Первая солистка Большого театра Анастасия Меськова призналась, что балерины трепетали перед Юрием Григоровичем, сообщает NEWS.ru.
По словам Меськовой, балетмейстер был очень строгим преподавателем. При этом Григорович был требовательным не только по отношению к воспитанницам, но и к себе самому. Так, Юрий Николаевич мог сидеть на репетициях до ночи и выставлять свет на собственных спектаклях.
Анастасия добавила, что Григорович, как и все гении, обладал тяжёлым характером.
Напомним, что балетмейстер ушёл из жизни 19 мая, Юрий Николаевич умер из-за осложнений после перенесённой пневмонии.
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