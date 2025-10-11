Виктория Бекхэм удалила силиконовые импланты ради серьёзности в моде

11 октября 2025, 13:46

Бекхэм убрала импланты из груди, чтобы завоевать уважение в индустрии моды

Фото: Istock / Nadzeya Haroshka

Бывшая «Posh Spice» и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что удалила силиконовые импланты, установленные в 2006 году, чтобы её начали воспринимать всерьёз в мире моды. Об этом она призналась в новом документальном фильме, пишет Daily Mail.