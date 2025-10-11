Виктория Бекхэм удалила силиконовые импланты ради серьёзности в моде
Бывшая «Posh Spice» и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что удалила силиконовые импланты, установленные в 2006 году, чтобы её начали воспринимать всерьёз в мире моды. Об этом она призналась в новом документальном фильме, пишет Daily Mail.
Импланты были сделаны в период популярности Бекхэм как жены и подруги футболистов, когда СМИ активно обсуждали её яркие образы и публичные выходки. Со временем Виктория поняла, что для нового этапа карьеры нужно «потушить» яркие акценты и продемонстрировать себя иначе.
Идею удалить импланты ей подсказал французский дизайнер Ролан Мурэ. По словам Виктории, это решение помогло ей завоевать уважение в индустрии и выразить себя через собственные коллекции. Старые фотографии с имплантами теперь вызывают у неё неловкость, и она рада, что выбрала естественность.
