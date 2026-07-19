Балерина Анастасия Волочкова призналась, что сейчас её сердце свободно

19 июля 2026, 22:01

Анастасия Волочкова сообщила о расставании с Марчелом Абабием

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала, что больше не состоит в отношениях с Марчелом Абабием. По словам балерины, сейчас она вновь свободна и не спешит начинать новый роман. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».





Артистка призналась, что встретить мужчину, который соответствовал бы её представлениям и уровню, сегодня крайне сложно.





«Сейчас моё сердце свободно. Встретить мужчину своего уровня сегодня очень непросто», — поделилась Волочкова.