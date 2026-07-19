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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что сейчас её сердце свободно

Анастасия Волочкова сообщила о расставании с Марчелом Абабием
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала, что больше не состоит в отношениях с Марчелом Абабием. По словам балерины, сейчас она вновь свободна и не спешит начинать новый роман. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».



Артистка призналась, что встретить мужчину, который соответствовал бы её представлениям и уровню, сегодня крайне сложно.

«Сейчас моё сердце свободно. Встретить мужчину своего уровня сегодня очень непросто», — поделилась Волочкова.
Балерина не стала раскрывать причины расставания и воздержалась от подробностей о завершении отношений с Марчелом Абабием.

Поклонники уже начали обсуждать новость в соцсетях, пожелав Анастасии встретить человека, с которым она будет по-настоящему счастлива.
Софья Метелева

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