Балерина Анастасия Волочкова призналась, что сейчас её сердце свободно
Анастасия Волочкова сообщила о расставании с Марчелом Абабием
Анастасия Волочкова рассказала, что больше не состоит в отношениях с Марчелом Абабием. По словам балерины, сейчас она вновь свободна и не спешит начинать новый роман. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Артистка призналась, что встретить мужчину, который соответствовал бы её представлениям и уровню, сегодня крайне сложно.
«Сейчас моё сердце свободно. Встретить мужчину своего уровня сегодня очень непросто», — поделилась Волочкова.Балерина не стала раскрывать причины расставания и воздержалась от подробностей о завершении отношений с Марчелом Абабием.
Поклонники уже начали обсуждать новость в соцсетях, пожелав Анастасии встретить человека, с которым она будет по-настоящему счастлива.