«Я уже вошла в историю»: Анастасия Волочкова появилась на VK Fest в новом образе
Анастасия Волочкова стала одной из самых обсуждаемых гостей VK Fest. Балерина появилась на мероприятии в новом образе и призналась, что рада возможности встретиться с коллегами и пообщаться с представителями шоу-бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Артистка с улыбкой отметила, что считает себя уникальной фигурой в российской культуре — единственной поющей балериной страны. По словам Волочковой, ей особенно приятно, что её трек «Кто эти люди» неожиданно получил новую волну популярности и пришёлся по душе молодой аудитории.
Не обошлось и без фирменных высказываний звезды. Отвечая на критику и недоброжелательные комментарии, Анастасия заявила, что её достижения уже стали частью истории.
«Я должна сказать всем, кто пытается злословить или меня обидеть — вы знаете, мои золотые, есть один неоспоримый факт, который является для меня щитом. Как ни крутите, я уже вошла в историю», — сказала Волочкова.Новый образ балерины также вызвал активные обсуждения среди поклонников. Пользователи разделились во мнениях: одни считают, что шатенка отлично подходит Анастасии, другие уверены, что привычный блонд выглядел эффектнее.