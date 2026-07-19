«Я уже вошла в историю»: Анастасия Волочкова появилась на VK Fest в новом образе

19 июля 2026, 21:39

Анастасия Волочкова поделилась успехом своего трека и снова ответила критикам

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова стала одной из самых обсуждаемых гостей VK Fest. Балерина появилась на мероприятии в новом образе и призналась, что рада возможности встретиться с коллегами и пообщаться с представителями шоу-бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Артистка с улыбкой отметила, что считает себя уникальной фигурой в российской культуре — единственной поющей балериной страны. По словам Волочковой, ей особенно приятно, что её трек «Кто эти люди» неожиданно получил новую волну популярности и пришёлся по душе молодой аудитории.



Не обошлось и без фирменных высказываний звезды. Отвечая на критику и недоброжелательные комментарии, Анастасия заявила, что её достижения уже стали частью истории.





«Я должна сказать всем, кто пытается злословить или меня обидеть — вы знаете, мои золотые, есть один неоспоримый факт, который является для меня щитом. Как ни крутите, я уже вошла в историю», — сказала Волочкова.