Олимпийская чемпионка Анна Щербакова объявила о помолвке

19 июля 2026, 21:53

22-летняя фигуристка Анна Щербакова выходит замуж

Анна Щербакова с возлюбленным (Фото: Instagram* / @anna__shcherbakova_)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась радостной новостью — спортсменка выходит замуж.