Олимпийская чемпионка Анна Щербакова объявила о помолвке
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась радостной новостью — спортсменка выходит замуж.
В своих соцсетях 22-летняя фигуристка опубликовала серию романтичных снимков с будущим супругом, впервые показав помолвочное кольцо.
Как рассказала Анна, предложение руки и сердца возлюбленный сделал сегодня, 19 июля. При этом личность избранника спортсменка пока решила не раскрывать. Известно лишь, что он не является публичным человеком.
Новость вызвала волну поздравлений от поклонников и коллег. Многие отметили, что рады видеть чемпионку счастливой не только в спортивной карьере, но и в личной жизни.
Последним профессиональным турниром для Щербаковой стали Олимпийские игры 2022 года, где она завоевала золотую медаль. За свою карьеру фигуристка также становилась чемпионкой мира, Европы и побеждала на крупных командных соревнованиях.
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