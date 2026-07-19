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«У меня свой стиль»: Волочкова отреагировала на хейт её выступления после операции

Анастасия Волочкова отреагировала на критику её выступления после операции
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова на VK Fest ответила критикам, которые недовольны её танцами после операции.



В беседе с Super балерина заявила: сам факт её выхода на сцену с больной ногой и бесплатные приглашения зрителей уже можно считать подвигом.

«В 50 лет невозможно танцевать так, как в 25. У меня свой стиль, своя концертная программа. Не нравится — не смотрите. Вставайте и выходите из зала», — сообщила Анастасия.
При этом Волочкова отметила, что зрители на её концертах не уходят, а смотрят выступление стоя. Хейтерам она посоветовала надеть пуанты и выйти на сцену самим — тогда, по её словам, все посмеются. Артистка заключила, что критика исходит от завистников и людей с внутренними проблемами: те, у кого всё в порядке, не станут поливать грязью известных и состоятельных личностей.

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