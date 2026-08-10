Катя Лель возмутилась высокой стоимостью образования в России

10 августа 2026, 23:10

Катя Лель заявила, что большинству семей не по карману престижные вузы

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель высказалась о стоимости высшего образования в России и призналась, что не понимает, откуда у обычных семей берутся средства на обучение детей в престижных вузах. Об этом сообщает «КП».





Певицу удивили цены на образование, которые, по её мнению, могут оказаться неподъёмными для большинства родителей. Артистка считает, что далеко не каждая семья способна выделить такие суммы ради получения ребёнком диплома.





«Откуда могут такие большие деньги зарабатываться народом, чтобы их дети учились в престижных вузах? Мне кажется, это совершенно нетактично для людей», — прокомментировала Лель.