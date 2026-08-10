Катя Лель возмутилась высокой стоимостью образования в России
Катя Лель заявила, что большинству семей не по карману престижные вузы
Катя Лель высказалась о стоимости высшего образования в России и призналась, что не понимает, откуда у обычных семей берутся средства на обучение детей в престижных вузах. Об этом сообщает «КП».
Певицу удивили цены на образование, которые, по её мнению, могут оказаться неподъёмными для большинства родителей. Артистка считает, что далеко не каждая семья способна выделить такие суммы ради получения ребёнком диплома.
«Откуда могут такие большие деньги зарабатываться народом, чтобы их дети учились в престижных вузах? Мне кажется, это совершенно нетактично для людей», — прокомментировала Лель.Артистка подчеркнула, что качественное образование, по её мнению, не должно становиться недоступной роскошью. Высокая стоимость обучения заставляет родителей искать дополнительные источники дохода или отказываться от некоторых вариантов, даже если ребёнок хочет поступить именно туда.