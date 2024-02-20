Бали-бей из «Великолепного века» прилетел в Россию

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Турецкий актер Бурак Озчивит, полюбившийся россиянами по роли Бали-бея в сериале «Великолепный век», прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети актера.
«Москва», — подписал фотографию Озчивит из салона самолета, которые появился в его соцсети.
Позже, по информации российских СМИ, он заселился в один из пятизвездочных отелей российской столицы. По предварительным данным, Озчивит планирует провести концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Там фанаты услышат песни из популярных турецких сериалов. После этого знаменитость встретится с поклонниками.
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