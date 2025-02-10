Гигинеишвили забрал дочь от Михалковой в Грузию: режиссёр поделился редким снимком с 13-летней Ниной

Резо Гигинеишвили с дочерью (фото: Instagram* @rezofilm)
Резо Гигинеишвили накануне показал совместную фотографию с дочерью Ниной, рождённой в браке с Надеждой Михалковой. Отец встретился с 13-летней дочкой после долгой разлуки.
Режиссёр привёз Нину на съёмки своего нового проекта, которые проходят в Грузии. На представленной фотографии девушка позирует с собакой рядом с отцом, который в это время был сосредоточено занят работой. Гигинеишвили назвал совестный рабочий день на площадке с дочерью «идеальным».
После развода с Михалковой Гигинеишвили выполняет роль воскресного папы. Несмотря на тяжёлый бракоразводный процесс, актриса позволила дочери Нине и сыну Ване общаться с отцом.
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После развода с Михалковой Гигинеишвили выполняет роль воскресного папы. Несмотря на тяжёлый бракоразводный процесс, актриса позволила дочери Нине и сыну Ване общаться с отцом.
«Взрослые дела – это взрослые дела. Слава богу, у нас с Надей и сейчас доверительные отношения, мы уважаем друг друга. В какой-то степени даже соревнуемся с ней, кто увлечет детей больше. И в этом споре, конечно же, выигрывают дети», – рассказывал ранее режиссёр.
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Анастасия Чинкова