Четырёхлетнего сына Джигана и Оксаны Самойловой госпитализировали: что произошло с ребёнком?

Оксана Самойлова с сыном (фото: Telegram @sammyfam)
Оксана Самойлова ворвалась в соцсети с тревожным сообщением. Она рассказала, что находится в больнице вместе с четырёхлетним сыном Давидом.
Она рассказала, что в понедельник вечером малыш почувствовал себя плохо. В итоге потребовалась госпитализация. После осмотра врачей ему диагностировали грипп B. На опубликованной фотографии видно, что мальчик очень грустит из-за произошедшего.
Также жена рэпера Джигана поделилась собственными наблюдениями. Она отметила, что в последнее время люби болеют месяцами.
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Также жена рэпера Джигана поделилась собственными наблюдениями. Она отметила, что в последнее время люби болеют месяцами.
«Сколько вирусов всяких непонятных сейчас повсюду – это кошмар. <...> Вот ты заболел, вроде за пару недель более-менее в себя пришёл, но потом, например, кашляешь остаточно ещё пару месяцев. В общем, берегите себя и будьте здоровы», – написала блогер в своём Telegram-канале.Читайте также:
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Анастасия Чинкова