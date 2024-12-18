Взлеты и падения красавиц из «Великолепного века»: как сейчас живут и чем занимаются популярные актрисы

Великолепный век (Фото: кадр из сериала)
Мерьем Узерли (Хюррем–султан)
Именно роль Хюррем–султан прославила Мерьем Узерли на весь мир. Ей пророчили большое будущее в мире кинематографа, однако лишь до тех пор, пока она неожиданно не покинула сериал. До сих пор у многочисленных фанатов по всему миру Узерли ассоциируется лишь с великой Роксоланой.
Мерьем Узерли успела стать матерью дочерей. После «Великолепного века» она снялась в таких проектах, как «Материнская рана», «Королева ночи», «Улей» и других. К сожалению, ни один из них так и не позволил актрисе избавиться от амплуа Хюррем.
Сегодня турецкая актриса заключает рекламные контракты, посещает кинематографические выставки, а свободное время тратит на своих детей. За прошедшие годы она успела сделать несколько пластических операций, результатом которых, некоторые фанаты знаменитости остались недовольны.
Нур Феттахоглу (Махидевран–султан)
В «Великолепном веке» Нур Феттахоглу исполнила роль матери шехзаде Мустафы Махидевран-султан. Зрители верили и каждому слову актрисы, и каждому ее действию. «Великолепный век» не был первым проектом, в котором Феттахоглу снималась, однако именно он подарил ей популярность.
За время работы в нашумевшем остросюжетном сериале актриса успела не только развестись, но и выйти замуж во второй раз. Она родила дочь Элису Гюзин. Однако и второй брак звезды быстро распался. В настоящее время Нур Феттахоглу продолжает сниматься в кино, участвует в съемках рекламных брендов. Последний раз зрители могли видеть Феттахоглу в сериале «Дикий».
Небахат Чехре (Валиде–султан)
В звездной саге именно она воплотила образ Валиде-султан – матери Сулеймана Великолепного. Сильная, статная, красивая, умная и волевая женщина – именно такой Небахат является и в обычной жизни. Ее героиню ненавидели и любили, ее жалели и ею восхищались – равнодушных к судьбе Хафсы-султан практически не было.
15 марта звезде проекта исполнилось 80 лет. Примечательно, что Чехре никогда не скрывает свой возраст. Наоборот, она всегда говорит о том, что женщина в любом возрасте может выглядеть просто шикарно. На сегодняшний день Небахат тщательно изучает новые сценарии. В одном из интервью Небахат говорила, что хочет вернуться на экраны с яркой ролью для достойного прощания со своими фанатами.
Джансу Дере (Фирузе–хатун)
Джансу Дере воплотила на экранах образ Фирузе-хатун – той самой наложницы, которая едва не разрушила отношения Хюррем и ее султана. История этой героини получилась недосказанной. Поклонникам сериала до конца и не раскрыли – любила ли Фирузе Сулеймана или же была вражеской лазутчицей. Однако на саму актрису ополчились миллионы фанаток Хюррем из сериала. Дере обвиняли в разврате, алчности и подлости.
Огромную популярность актриса решила использовать с умом. Она продолжила сниматься в новых проектах и на практике доказала свое мастерство. Ее роли в сериалах «Моя мама», «Неверный», «Большая маленькая ложь» наглядно продемонстрировали, что Джансу является многогранной актрисой. Сейчас знаменитость продолжает сниматься в кино, а свободное время тратит на любимое хобби – путешествия и фотографии. Она не замужем и детей не имеет.
Мерве Болугур (Нурбану–султан)
Мерве Болугур исполнила в «Великолепном веке» роль Нурбану-султан – единственной хасеки султана Селима II. Роль была сложной, многогранной, яркой и запоминающейся. Многие фанаты Мерве были уверены, что впереди ее ждет огромный успех. Но у жизни были свои планы.
Актриса успела дважды выйти замуж и развестись. После «Великолепного века» она снималась в таких сериалах, как «Кузей Гюней» и «Буря внутри меня». Болугур перестали приглашать на съемки. Турецкие журналисты утверждают, что причина в характере актрисы и в размере ее гонорара. По информации очевидцев, Болугур хотела, чтобы ей платили больше всех, к тому же ко многим коллегам она относилась с явным пренебрежением. В итоге за последние семь лет она не снялась ни в одном проекте.
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