«Лечите голову»: Катя Лель ответила на хейт и тему абьюза
Катя Лель высказалась о скандале вокруг Регины Тодоренко
Певица Катя Лель прокомментировала волну критики, обрушившуюся на Регина Тодоренко после её спорных высказываний. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка призналась, что сама верит в психосоматику, однако не поддерживает радикальные методы, которые могут навредить человеку.
При этом певица подчеркнула: любые эксперименты с чужим здоровьем недопустимы.
Также Катя Лель высказалась о так называемой «отмене» известных мужчин-абьюзеров. По её словам, она категорически против насилия и считает, что таким людям нужна профессиональная помощь.
