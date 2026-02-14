Достижения.рф

«Лечите голову»: Катя Лель ответила на хейт и тему абьюза

Катя Лель высказалась о скандале вокруг Регины Тодоренко
Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Певица Катя Лель прокомментировала волну критики, обрушившуюся на Регина Тодоренко после её спорных высказываний. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артистка призналась, что сама верит в психосоматику, однако не поддерживает радикальные методы, которые могут навредить человеку.

При этом певица подчеркнула: любые эксперименты с чужим здоровьем недопустимы.

Также Катя Лель высказалась о так называемой «отмене» известных мужчин-абьюзеров. По её словам, она категорически против насилия и считает, что таким людям нужна профессиональная помощь.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
