«Банда-команда»: Топалов показал снимок со старшими детьми от Регины Тодоренко

Певец Влад Топалов показал снимок со старшими детьми от ведущей Регины Тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Влад Топалов опубликовал в личном блоге в запрещённой соцсети редкий снимок с сыновьями от Регины Тодоренко — Михаилом и Мирославом. Фото певец лаконично подписал: «Банда-команда».



Пост быстро собрал отклики не только подписчиков, но и друзей семьи из шоу-бизнеса. Ведущая Лаура Джугелия отметила: «Какие классные парни», а Сергей Лазарев отреагировал сердечками.

Влад Топалов с сыновьями (Фото: Instagram*/vladtopalovofficial)

В сентябре Регина Тодоренко стала мамой в третий раз — ребёнок появился на свет в США. Мальчика назвали Фёдором. О беременности телеведущей заговорили ещё весной, но сама она долго не подтверждала новости.

Позже Регина рассказывала, что на последних сроках столкнулась с осложнениями и сильным стрессом.
