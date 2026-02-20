«Банда-команда»: Топалов показал снимок со старшими детьми от Регины Тодоренко
Влад Топалов опубликовал в личном блоге в запрещённой соцсети редкий снимок с сыновьями от Регины Тодоренко — Михаилом и Мирославом. Фото певец лаконично подписал: «Банда-команда».
Пост быстро собрал отклики не только подписчиков, но и друзей семьи из шоу-бизнеса. Ведущая Лаура Джугелия отметила: «Какие классные парни», а Сергей Лазарев отреагировал сердечками.
В сентябре Регина Тодоренко стала мамой в третий раз — ребёнок появился на свет в США. Мальчика назвали Фёдором. О беременности телеведущей заговорили ещё весной, но сама она долго не подтверждала новости.
Позже Регина рассказывала, что на последних сроках столкнулась с осложнениями и сильным стрессом.
