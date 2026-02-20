«Ноги не ходят»: Звезда сериала «СашаТаня» попал в больницу

20 февраля 2026, 17:38

Андрей Гайдулян сообщил о серьёзной операции и временных проблемах с ногами

Андрей Гайдулян (Фото: кадр из сериала «СашаТаня»)

Актёр Андрей Гайдулян, известный по сериалу «СашаТаня», перенёс серьёзную операцию. 18 февраля он вышел на связь с подписчиками в своём Telegram-канале из больничной палаты и рассказал о самочувствии.





По словам артиста, после наркоза у него отнялись ноги, из‑за чего он не мог ходить. Несмотря на состояние, Гайдулян решил порадовать поклонников и устроил фотосессию с воздушными шарами.

«Долго боролся с медсёстрами, чтоб мне разрешили шарики в палату притащить, и короче их принесли, и меня даже не сфоткали, а у меня ноги не ходят сегодня, и я сам кое-как телефон поставил сфоткался. Потом обратно за ним ползать, вы бы знали, какое это приключение!» — рассказал Андрей.