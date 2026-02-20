Певец Филипп Киркоров удивился ценам в московском ресторане
Певец Филипп Киркоров удивился ценам в одном из московских ресторанов. На видео, которое опубликовало издание «Абзац», артист изучает меню и обсуждает его с официантом.
В какой-то момент Киркоров поднимает глаза на сотрудника заведения и, предположительно, произносит фразу: «Что так дорого?». К такому выводу пришли авторы канала, расшифровав движение губ певца.
В ролике видно, как исполнитель внимательно листает страницы, качает головой и жестикулирует. Пользователи соцсетей предположили, что причиной тому стали расценки в ресторане испанской кухни. Согласно меню, супы там стоят от 1300 до 2050 рублей, пирог с потрохами — 1600 рублей, а бычьи хвосты — 2650 рублей.
Ранее сообщалось, что скандал вокруг дворца Киркорова на Москве-реке обернулся для певца штрафом в 112 рублей.
