Компания МТС исключила Настю Ивлееву из списка амбассадоров

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Российская компания телекоммуникационных услуг МТС исключила из списка своих амбассадоров блогершу Анастасию Ивлееву, это заметил Telegram-канал Baza.
Как отметили в СМИ, ранее пользователи услуг МТС могли поучаствовать в конкурсе от компании и выиграть встречу с актёром Дмитрием Нагиевым или с Анастасией Ивлеевой. Теперь же, встретиться можно только с Нагиевым.
Проблему у звезды начались после скандальной «голой вечеринки», которая состоялась 21 декабря в столичном клубе «Мутабор». На праздник собрались самые яркие представители российской эстрады, кино и интернета. Многие из них уже почувствовали «послевкусие» вечеринки.
Так, Народному артисту РФ Филиппу Киркорову пришлось публично извиняться за участие в празднике Ивлеевой, а рэпер Vasio, пришедший на мероприятие, буквально, в одном носке, отбывает своё административный арест в 15 суток за мелкое хулиганство.
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Проблему у звезды начались после скандальной «голой вечеринки», которая состоялась 21 декабря в столичном клубе «Мутабор». На праздник собрались самые яркие представители российской эстрады, кино и интернета. Многие из них уже почувствовали «послевкусие» вечеринки.
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Евгения Парфентьева