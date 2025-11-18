Банк требует с Филиппа Киркорова 12 миллионов и проценты за три года просрочки
Банк требует с Филиппа Киркорова 12 миллионов рублей и проценты за три года просрочки,. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам представителя певца, у Киркорова была договорённость с прежним руководством Московского кредитного банка (МКБ): вместо выплаты долга в 12 млн рублей артист должен был выступить на новогоднем корпоративе банка в 2022 году.
Кредит певец оформил в 2020 году, однако полностью погасить его он не успел. Позднее с согласия Киркорова право взыскания долга передали АО «Социум Трейд». Сейчас ожидается судебное разбирательство в закрытом режиме.
