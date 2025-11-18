«Моральный упадок, разложение»: Кушанашвили «взорвался» из-за скандального видео Диброва
Отар Кушанашвили прокомментировал скандальное видео Дмитрия Диброва
Отар Кушанашвили разнёс в пух и прах Дмитрия Диброва после появления в сети скандальных кадров с телеведущим. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В новом выпуске шоу «Каково?!» журналист выдал беспощадную тираду, не подбирая выражений.
«Его моральный упадок, разложение, достигшее кульминации на этих кадрах, обсуждает вся страна. Все потешаются над старым человеком, и я надеюсь, что эти слова его обидят. Он старый человек! Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Я вижу одинокого, закомплексованного, никому не нужного человека», — заявил Кушанашвили.Досталось и бывшей жене Диброва — Полине. Отар высказался о ней максимально жёстко, назвав «опухшей и подурневшей».
Судя по эмоциональности, скандал только набирает обороты — и Кушанашвили явно не собирается останавливать словесную атаку.