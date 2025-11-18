«Моральный упадок, разложение»: Кушанашвили «взорвался» из-за скандального видео Диброва

18 ноября 2025, 11:58

Отар Кушанашвили прокомментировал скандальное видео Дмитрия Диброва

Отар Кушанашвили (Фото: ВКонтакте / @o.kushanashvili)

Отар Кушанашвили разнёс в пух и прах Дмитрия Диброва после появления в сети скандальных кадров с телеведущим. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В новом выпуске шоу «Каково?!» журналист выдал беспощадную тираду, не подбирая выражений.





«Его моральный упадок, разложение, достигшее кульминации на этих кадрах, обсуждает вся страна. Все потешаются над старым человеком, и я надеюсь, что эти слова его обидят. Он старый человек! Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Я вижу одинокого, закомплексованного, никому не нужного человека», — заявил Кушанашвили.