«Моральный упадок, разложение»: Кушанашвили «взорвался» из-за скандального видео Диброва

Отар Кушанашвили прокомментировал скандальное видео Дмитрия Диброва
Отар Кушанашвили (Фото: ВКонтакте / @o.kushanashvili)

Отар Кушанашвили разнёс в пух и прах Дмитрия Диброва после появления в сети скандальных кадров с телеведущим. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



В новом выпуске шоу «Каково?!» журналист выдал беспощадную тираду, не подбирая выражений.

«Его моральный упадок, разложение, достигшее кульминации на этих кадрах, обсуждает вся страна. Все потешаются над старым человеком, и я надеюсь, что эти слова его обидят. Он старый человек! Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Я вижу одинокого, закомплексованного, никому не нужного человека», — заявил Кушанашвили.
Досталось и бывшей жене Диброва — Полине. Отар высказался о ней максимально жёстко, назвав «опухшей и подурневшей».

Судя по эмоциональности, скандал только набирает обороты — и Кушанашвили явно не собирается останавливать словесную атаку.
Софья Метелева

