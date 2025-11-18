«Пока я могу быть рядом с близкими»: Яна Чурикова отказалась от выступлений ради родных
Яна Чурикова выбрала семью вместо сцены в новогоднюю ночь
Телеведущая Яна Чурикова призналась, что её декабрь традиционно превращается в марафон из проектов и мероприятий — график буквально «расписан по минутам». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Но несмотря на насыщенное расписание, Новый год она встречать на сцене точно не собирается.
«В отличие от артистов, ведущие не могут позволить себе перемещаться между площадками. Если ведущий приехал, то это на весь вечер. В любом случае, декабрь — очень насыщенный. Но вот новогодняя ночь — нет. Это семья, это возможность собрать всех за одним столом. И много лет это уже так. Пока я могу быть рядом с близкими — я буду», — рассказала Яна.Чурикова также призналась, что её главный способ восстановиться после бешеного ритма жизни — не модные практики, а «добрая классика»: чтение книг. Именно оно помогает замедлиться, выдохнуть и почувствовать баланс.