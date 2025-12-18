Банки не одобрили кредиты Долиной под залог жилья из-за публикаций в СМИ
Певица Лариса Долина пыталась получить кредиты под залог принадлежащего ей жилого дома, однако банки отказали из-за появившихся в СМИ публикаций. Об этом говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, Долина, продолжая доверять неизвестным лицам, обратилась в несколько банков, но получила отказы. После того как собеседники перестали выходить на связь в мессенджере, артистка окончательно поняла, что стала жертвой мошенников, и подала заявление в полицию.
Ранее стало известно, что Долина еще шесть раз высутпит на сцене перед Новым годом. она споет совместно с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Стасом Михайловым, Shaman и Ани Лорак.
