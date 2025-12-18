Банки не одобрили кредиты Долиной под залог жилья из-за публикаций в СМИ

18 декабря 2025, 10:58

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Лариса Долина пыталась получить кредиты под залог принадлежащего ей жилого дома, однако банки отказали из-за появившихся в СМИ публикаций. Об этом говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.