«Имею право такое говорить»: Стас Пьеха высказался о воспитании сына
Стас Пьеха ответил на критику за откровенные слова о родительстве
Стас Пьеха прокомментировал в соцсетях волну критики после своих откровенных высказываний о воспитании сына Петра.
В недавнем интервью певец рассказал, что практически не участвует в жизни 11-летнего ребёнка и считает, что в его личной «семейной системе» фигура отца не была ключевой.
«Я просто с психологической точки зрения сказал, что если в матрице, в семейной системе не было отца, то потом сложно его фигуру туда "затрафаретить". Я, как человек, который учится на психолога и знаком с семейной системой, имею право такое говорить», — объяснил Пьеха.По словам певца, талантливый человек проявляет себя во всём — будь то музыка, родительство или психоанализ.