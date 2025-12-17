«Имею право такое говорить»: Стас Пьеха высказался о воспитании сына

17 декабря 2025, 22:21

Стас Пьеха ответил на критику за откровенные слова о родительстве

Стас Пьеха (Фото: Instagram* / @wolfieha)

Стас Пьеха прокомментировал в соцсетях волну критики после своих откровенных высказываний о воспитании сына Петра.





В недавнем интервью певец рассказал, что практически не участвует в жизни 11-летнего ребёнка и считает, что в его личной «семейной системе» фигура отца не была ключевой.





«Я просто с психологической точки зрения сказал, что если в матрице, в семейной системе не было отца, то потом сложно его фигуру туда "затрафаретить". Я, как человек, который учится на психолога и знаком с семейной системой, имею право такое говорить», — объяснил Пьеха.