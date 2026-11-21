21 ноября 2026, 12:38

Карина Истомина ответила фанатам, которые критикуют её за перемены после свадьбы

Карина Истомина (Фото: Instagram* / @diamond_april)

Карина Истомина призналась в соцсетях, что её расстраивают комментарии подписчиков, которые упрекают её в переменах после замужества с футболистом Фёдором Смоловым и рождения ребёнка. По словам блогера, за последние годы она заметно повзрослела, изменила образ жизни и уже не похожа на ту девушку, которой была раньше.





Карина отметила, что её подростковый период, как она сама считает, затянулся до 27 лет. Однако некоторые поклонники продолжают сравнивать её нынешнюю жизнь с прошлым и утверждают, что прежде она была более искренней и яркой.





«Меня очень сильно расстраивает, когда люди мне говорят: «Вот, вы так изменились, вы были в своём прайме, а теперь нет. Вы были такой настоящей, живой… А сейчас…». Но разве я виновата, что повзрослела? Мне 32 года. Я думала, что 32 мне никогда не настанет. У меня муж, у меня ребёнок, у меня работа. Я уже не та, кем была, когда была подростком», — пожаловалась Карина.

«Если бы я осталась той же версией, что была 8 лет назад, мне бы сказали: «Ой, она не меняется, она не взрослеет. Сколько можно так истерить?» Получается, меняешься — плохо. Не меняешься — тоже плохо», — добавила она.