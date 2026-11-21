21 ноября 2026, 12:14

Певица Майли Сайрус может выйти замуж за Макса Морандо в эти выходные

Майли Сайрус (Фото: Instagram* / @miley)

Майли Сайрус и её возлюбленный Макс Морандо, предположительно, собираются сыграть свадьбу уже в эти выходные. По информации TMZ, полученной от источников, церемония может пройти в Южной Калифорнии.