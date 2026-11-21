Свадьба в Южной Калифорнии: Майли Сайрус выходит замуж за Макса Морандо
Майли Сайрус и её возлюбленный Макс Морандо, предположительно, собираются сыграть свадьбу уже в эти выходные. По информации TMZ, полученной от источников, церемония может пройти в Южной Калифорнии.
Пока подробности предстоящего торжества не раскрываются. Сама певица и её избранник не подтверждали планы на бракосочетание, а представители артистов также не комментировали появившиеся сообщения.
Слухи о возможной свадьбе пары появились ещё несколько месяцев назад. Одним из поводов для обсуждений стало поведение матери Майли — Тиш Сайрус. В мае, во время церемонии открытия именной звезды певицы на голливудской «Аллее славы», она, предположительно, случайно намекнула на предстоящее событие.
Позируя для совместных фотографий с Майли и другой дочерью, Тиш произнесла: «Мы приведем мужа». Эта фраза вызвала предположения, что в семье уже готовятся к свадьбе певицы.
Майли Сайрус и 27-летний Макс Морандо впервые оказались в центре внимания из-за слухов о романе в декабре 2021 года. В апреле 2022-го артисты официально подтвердили, что состоят в отношениях. Теперь поклонники ждут, подтвердится ли информация о скором бракосочетании.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России