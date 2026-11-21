21 ноября 2026, 11:30

Люся Чеботина с юмором отреагировала на своё падение во время презентации клипа «Горгона»

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Люся Чеботина оказалась в центре внимания на презентации клипа «Горгона». Для мероприятия певица выбрала новый цвет волос и призналась, что теперь ей гораздо проще делать укладку. Кроме того, артистка продемонстрировала образы, в которых появилась в музыкальном видео, и рассказала о них подробнее. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Однако презентация запомнилась не только сменой имиджа и рассказами о съёмках. Во время выступления Чеботина неожиданно упала прямо на сцене. Певица не растерялась и позже с юмором прокомментировала произошедшее.





«Я надеюсь на то, что кто-то снял, как я упала. Это промо, запланированное к нашему сольному концерту. Потому что, даже если вы падаете, вы встаёте и идёте дальше», — заявила она.