Бар Кристовского закрылся в Сочи, оставив долг в 3,3 млн рублей
Сочинский бар Uma2rman, принадлежащий Владимиру Кристовскому, закрылся из-за долга в 3,3 миллиона рублей за аренду и коммунальные услуги.
Суд обязал ООО «Ума» выплатить задолженность, неустойку и госпошлину. Компания, которой принадлежал бар Uma2rman, почти год не вносила плату за аренду и коммунальные услуги — с декабря 2022 по октябрь 2023-го. Бар располагался на территории горно-туристического центра «Газпром» в Сочи. Кристовскому в бизнесе принадлежит 20%, остальное — у Софьи Даниловой (65%) и Валерии Терляхиной (15%).
Арендодатель обратился в суд и выиграл дело. По данным Mash, счета компании заблокированы, а фирма была зарегистрирована в декабре 2022 года.
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