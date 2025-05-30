Психолог Абравитова назвала причины госпитализации Дмитрия Позова

30 мая 2025, 08:08

Психолог Абравитова: Позов попал в психиатрию из-за длительного стресса

Дмитрий Позов (Фото: Telegram, @pozov)

Звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику из-за длительного стресса. Об этом в беседе с «Пятым каналом» заявила клинический психолог Марианна Абравитова.





Психолог выразила мнение, что самочувствие комика не могло ухудшиться в короткий срок.





«Для того чтобы попасть в психиатрическую больницу, нужно иметь психиатрический диагноз. И эти диагнозы очень редко ни с того ни с сего появляются. Скорее, это они, как спящие шпионы, которые лежат за плинтусом», — отметила Абравитова.