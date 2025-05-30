Психолог Абравитова назвала причины госпитализации Дмитрия Позова
Психолог Абравитова: Позов попал в психиатрию из-за длительного стресса
Звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику из-за длительного стресса. Об этом в беседе с «Пятым каналом» заявила клинический психолог Марианна Абравитова.
Психолог выразила мнение, что самочувствие комика не могло ухудшиться в короткий срок.
«Для того чтобы попасть в психиатрическую больницу, нужно иметь психиатрический диагноз. И эти диагнозы очень редко ни с того ни с сего появляются. Скорее, это они, как спящие шпионы, которые лежат за плинтусом», — отметила Абравитова.
Эксперт подчеркнула, что для Позова фактором эмоционального и физического упадка мог стать разлад с женой.