Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов
Имущество олимпийского чемпиона, хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина объявили в розыск из-за долгов на сумму свыше 71,3 млн рублей, в том числе в пользу его бывшей супруги певицы Пелагеи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов московского управления Федеральной службы судебных приставов ГУ ФССП России объявил о розыске имущества спортсмена. Иные детали в настоящее время не разглашаются.
Пелагея и Телегин развелись в 2020 году. Уже через год хоккеист связал себя узами брака с Марией Гончар, дочерью миллионера из Нижневартовска.
В конце мая 2024 года появилась информация о том, что певица проиграла судебное разбирательство по алиментам своему бывшему мужу. Телегин продолжал юридическую борьбу за свои права на протяжении нескольких лет после развода с Пелагеей.
