Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов

23 февраля 2026, 07:17

Имущество хоккеиста Телегина объявили в розыск из-за долгов в 71 млн рублей

Иван Телегин (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Имущество олимпийского чемпиона, хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина объявили в розыск из-за долгов на сумму свыше 71,3 млн рублей, в том числе в пользу его бывшей супруги певицы Пелагеи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.