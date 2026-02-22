Премьер-министр Армении станцевал под песню Люси Чеботиной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян удивил подписчиков, опубликовав видео, на котором танцует под популярный хит «Солнце Монако» певицы Люся Чеботина. Ролик появился в его личных соцсетях и быстро набрал популярность — количество просмотров уже приблизилось к 1,8 миллиона.
В коротком видео политик танцует в расслабленной атмосфере, желает аудитории доброго утра и признаётся подписчикам в любви, завершив запись жестом в виде сердечка. Такой неформальный контент заметно удивил пользователей сети и вызвал бурное обсуждение в комментариях.
Сама исполнительница хита тоже не осталась в стороне — Люся Чеботина отреагировала на публикацию смеющимся смайликом, поддержав неожиданную популярность своей песни на международном уровне.
Некоторые подписчики премьера уже предложили ему продолжить музыкальные эксперименты и в следующий раз записать подобное видео под треки Скриптонит.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России