Премьер-министр Армении станцевал под песню Люси Чеботиной

22 февраля 2026, 22:46

Пашинян неожиданно стал героем вирусного ролика под песню Чеботиной

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян удивил подписчиков, опубликовав видео, на котором танцует под популярный хит «Солнце Монако» певицы Люся Чеботина. Ролик появился в его личных соцсетях и быстро набрал популярность — количество просмотров уже приблизилось к 1,8 миллиона.