«Трусов оказалось недостаточно»: СМИ написали о видео с домогательствами Депардье к молодой артистке

12 ноября 2026, 18:04

Daily Mail написала о кадрах домогательств Депардье к артистке на съемках

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В распоряжении общественности оказались кадры, на которых, предположительно, запечатлены действия сексуального характера со стороны французского актера Жерара Депардье в отношении 22-летней статистки Оливии. Об этом сообщает Daily Mail.