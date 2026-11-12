«Трусов оказалось недостаточно»: СМИ написали о видео с домогательствами Депардье к молодой артистке
В распоряжении общественности оказались кадры, на которых, предположительно, запечатлены действия сексуального характера со стороны французского актера Жерара Депардье в отношении 22-летней статистки Оливии. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент, по словам девушки, произошел 2 ноября 2011 года на ипподроме «Отей» во время съемок сцены с участием 150 статистов. Оливия утверждает, что Депардье неоднократно прикасался к ней, удерживая руку на ягодицах и груди, и игнорировал ее попытки пресечь эти действия.
По словам пострадавшей, в какой-то момент «трусов оказалось недостаточно для защиты» от действий легенды французского кино. Несколько свидетелей подтвердили слова Оливии. Известно также, что режиссер фильма Фабьен Онтеньенте, узнав о произошедшем, поговорил с Депардье и пристыдил его, призвав прекратить развратные действия.
Ранее выяснилось, почему Депардье отказался от переезда в Россию насовсем. Звезда мог бы жить спокойно, поделился известный продюсер.
Читайте также: