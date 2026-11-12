Онкобольная звезда «Дома-2» назвала точный диагноз

12 ноября 2026, 20:09

Алена Рапунцель рассказала, что у нее диагностировали агрессивную лимфому

Алена Рапунцель (Фото: Инстаграм*/alenatoffi_official)

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина), заболевшая раком, назвала точный диагноз. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram*.





У знаменитости, по ее словам, диагностировали EBV-позитивную диффузную В-крупноклеточную лимфому non-GCB типа — агрессивное злокачественное заболевание клеток иммунной системы. Блогер отметила, что о болезни стало известно на четвертой стадии.

«Длинное название (диагноза — прим. ред.), которое еще недавно ничего для меня не значило. А теперь стало частью моей жизни», — написала она.