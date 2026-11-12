Онкобольная звезда «Дома-2» назвала точный диагноз
Алена Рапунцель рассказала, что у нее диагностировали агрессивную лимфому
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина), заболевшая раком, назвала точный диагноз. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram*.
У знаменитости, по ее словам, диагностировали EBV-позитивную диффузную В-крупноклеточную лимфому non-GCB типа — агрессивное злокачественное заболевание клеток иммунной системы. Блогер отметила, что о болезни стало известно на четвертой стадии.
«Длинное название (диагноза — прим. ред.), которое еще недавно ничего для меня не значило. А теперь стало частью моей жизни», — написала она.Звезда также рассказала, что опухоль поразила легкие, диафрагму и несколько групп лимфатических узлов, а также сдавила крупные вены. Из-за болезни у нее образовались тромбы в области шеи и скопилась жидкость вокруг сердца, а врачи отметили высокий риск поражения центральной нервной системы.
Сейчас девушка проходит интенсивное лечение — курсы химиотерапии, и между этапами остается в больнице.