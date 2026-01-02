«Филяй-филяй»: по Сети разлетелся вирусный тренд с немецким блогером

02 января 2026, 19:15

Вирусный тренд с немецким блогером покорил русскоязычный TikTok

Самуэль Домен (Фото: Instagram* / @dohmensamuel)

В соцсетях продолжает набирать обороты мем «филяй-филяй», который массово разлетелся по TikTok и уже стал частью интернет-фольклора. Об этом сообщает Woman.ru.