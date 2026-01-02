«Филяй-филяй»: по Сети разлетелся вирусный тренд с немецким блогером
В соцсетях продолжает набирать обороты мем «филяй-филяй», который массово разлетелся по TikTok и уже стал частью интернет-фольклора. Об этом сообщает Woman.ru.
В центре тренда — немецкий блогер Самуэль Домен, чьи короткие танцевальные видео с простыми движениями и уверенной подачей неожиданно привлекли внимание русскоязычной аудитории.
Звук из одного из роликов пользователи на слух переосмыслили как «филяй-филяй» — набор слогов без конкретного смысла, но с мощным вирусным эффектом. В комментариях тренд быстро окрестили «гимном овуляции» — разумеется, в шутливом ключе.
Под видео появились тысячи сообщений на русском языке, а сам блогер за короткое время стал крашем для множества подписчиц.
Позже Самуэль начал активно взаимодействовать с новой аудиторией: снимать ролики под русские песни и отвечать на комментарии. В сети тут же пошутили, что «немца обрусили».
Со временем выяснилось, что у блогера есть непростой бэкграунд: он пережил серьёзное нападение и долгий период восстановления. На этом фоне «филяй-филяй» из просто забавного мема превратился для многих в символ симпатии, поддержки и восхищения молодыми мужчинами с харизмой — без лишних слов.
