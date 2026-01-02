«Поскромнее»: Отдых с первым парнем стал стрессом для 14-летней дочери Джигана

02 января 2026, 21:16

Джиган установил правила для дочери и её возлюбленного во время семейного отдыха

Ариела Самойлова (Фото: ВКонтакте @samoylovaoxxana)

В новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» дочь пары Ариела познакомила родителей со своим молодым человеком Вовой. Это произошло во время семейной поездки в Карелию.





Ариела не планировала, что отец поедет с ними, но Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) изменил планы. Мама Оксана поддержала дочь и уговорила пригласить Вову.



Рэпер ранее предупредил юношу, что Ариеле всего 14 лет, и обсудил с ним рамки отношений. Парень заявил, что понимает ситуацию. Во время отдыха пара почти не общалась. Денис установил правила, а Ариелу это расстроило.

«Если вы вместе на виду у всех, особенно при младших сёстрах, ни в коем случае не надо браться за ручки. Ты как старший брат, а брат сестру не берёт за ручку, поскромнее надо быть», — заявил Джиган.