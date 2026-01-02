«Поскромнее»: Отдых с первым парнем стал стрессом для 14-летней дочери Джигана
Джиган установил правила для дочери и её возлюбленного во время семейного отдыха
В новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» дочь пары Ариела познакомила родителей со своим молодым человеком Вовой. Это произошло во время семейной поездки в Карелию.
Ариела не планировала, что отец поедет с ними, но Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) изменил планы. Мама Оксана поддержала дочь и уговорила пригласить Вову.
Рэпер ранее предупредил юношу, что Ариеле всего 14 лет, и обсудил с ним рамки отношений. Парень заявил, что понимает ситуацию. Во время отдыха пара почти не общалась. Денис установил правила, а Ариелу это расстроило.
«Если вы вместе на виду у всех, особенно при младших сёстрах, ни в коем случае не надо браться за ручки. Ты как старший брат, а брат сестру не берёт за ручку, поскромнее надо быть», — заявил Джиган.Вова, однако, одобрил подход отца девушки, назвав певца хорошим и заботливым родителем.